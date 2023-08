$!¿Qué respondió la gobernadora Elsa Noguera tras su mención en el escándalo de Nicolás Petro?

Las conversaciones de Day Vásquez

En uno de los audios que se presentó en la diligencia judicial Vásquez le dijo a De la Ossa que: “Nos debemos sentar para cuadrar lo del próximo año. Yo me veo con Elsa, me voy a ver en estos días con ella, para ya organizar todo”.

Ese mensaje fue de 2021 y en este estaría hablando del contrato que después fue suscrito en 2022 entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación con el objeto de prestar atención a los estudiantes con discapacidad de instituciones públicas de Barranquilla.

“Me dijo Pedro (Name) que ya había quedado todo organizado. Ya Raúl me llamó ahorita y me dijo que mañana va a mandar a que revisen todo para firmar”, se lee en otro mensaje enviado por Vásquez el 5 de agosto de 2021.

Luego, en un chat del 6 de agosto de ese mismo año, Day Vásquez dice que hubo 19 correcciones a la propuesta presentada para la adjudicación del contrato y pide que le indiquen cuáles fueron esos ajustes para ella llamar a Raúl.

Posteriormente, en un mensaje del 9 de agosto de 2021, Vásquez envió un pantallazo de una conversación suya con Raúl Lacouture en el que él le dice que están revisando la propuesta presentada por la Fundación Conciencia Social.