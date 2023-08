¿Qué tal esto? Alertan por sujeto que apuñala a quien se le atraviese

como se lee, el sujeto le sale al paso a sus víctimas y sin mencionar palabra alguna, los agrede. Los hechos han quedado registrados en videos de cámaras de seguridad en donde se ve claramente cómo el hombre no pretende hurtar a sus víctimas, solo se les acerca con el fin de causarles daño.

Q’HUBO habló la mañana de este viernes con una de las víctimas, un joven estudiante universitario de 19 años que fue apuñalado por este sujeto a la altura de su cuello. La herida estuvo a escasos dos centímetros de causar una tragedia. Les contamos.

“Cualquier vecino está en peligro con este tipo”

Juan Sebastián Angulo estudia Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana y vive cerca a la zona en donde fue atacado.

El pasado lunes 31 de julio Juan Sebastián salió de su casa a las 5:30 de la mañana rumbo a un gimnasio al que asiste regularmente.

Todo marchaba como de costumbre hasta que un hombre lo abordó en plena calle y fue entonces cuando empezó toda esta absurda historia: “Yo iba trotando sobra la Calle 147 y cuando estaba a menos de una cuadra de llegar a la Carrera 9 me encontré con este tipo. Nos cruzamos y en el momento exacto en que nos cruzamos, me mandó mano a la cara. En ese momento, como yo no le vi armas ni nada, lo primero que pensé fue que me iba a robar. El tipo salió a correr y yo seguí caminando normal. Me toqué la cara y me di cuenta que tenía sangre, entré a una frutería, pedí prestado el baño y ahí fue que me di cuenta que la herida era honda y el sangrado no paraba. Llamé a mi mamá y nos fuimos para urgencias”, nos contó el joven herido.

“Cuando llegamos nos dijeron que me tenían que hacer una cirugía. Me tomaron 28 puntos y me dieron 8 días de incapacidad. Los doctores me dijeron que estuve muy de buenas porque 2 centímetros más y me hiere en la yugular. Acá lo más preocupante es que ese señor, la misma mañana que me agredió a mi, agredió a un motociclista, a un conductor de un carro y a otro transeúnte, todo en un lapso de unas pocas horas”, aseguró Juan Sebastián, quien, además, nos confirmó que la Policía ya ha capturado a este sujeto, pero por la falta de una denuncia formal, las veces que lo han agarrado lo han dejado libre. “No podemos esperar a que este señor mate a alguien para hacer algo”.

Al parecer el hombre aprovecha horas de poca afluencia de transeúntes en las zonas cercanas al punto en que Juan Sebastián fue atacado para abordar a sus víctimas que aparentemente no responde a un patrón determinado. Pareciera que el hombre simplemente va caminando, ve a alguien al azar, y lo ataca.De acuerdo con el coronel de la Metropolitana de Bogotá Javier Gallego, “la denuncia fue instaurada el día 2 de agosto.

Así mismo, se tomó contacto con la víctima para conocer las circunstancia de modo tiempo y lugar de las acciones presentadas. Es así como iniciamos las investigaciones correspondientes para dar con la ubicación y captura. Invitamos a la ciudadanía a que suministre la información corresponderte que nos conduzca a la plena identificación e individualización de este sujeto”.