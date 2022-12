$!¿Qué viene para Colombia en La Haya frente a las pretensiones de Nicaragua? | Análisis

Posibles escenarios para Colombia

Fabián Cárdenas, doctor en Derecho Internacional y profesor de la Universidad Javeriana, dijo que las audiencias que acabaron de pasar fueron atípicas, porque no abordaron la totalidad de los asuntos pendientes en el litigio, sino que se realizaron por cuenta de una orden del 4 de octubre de 2022 y estaban enfocadas en resolver dos preguntas.

Básicamente, lo que buscaban era discutir si la norma que Nicaragua alega para conseguir sus pretensiones es costumbre internacional o no lo es. Es la primera vez en la historia de este tribunal que se decide hacer uso de esa regla de procedimiento y se decide segmentar los temas de las audiencias.

Entonces, hay dos escenarios: el primero es que, en el mejor de los casos, la Corte llega a la conclusión de que el artículo 76 numerales 2 al 6 de la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar no es costumbre internacional, entonces no habrá una base legal que sustente la pretensión de Nicaragua e incluso podría llegarse al caso de que la Corte emitiera un fallo en unos seis meses que dijera que no hay una base legal y no se le puede dar continuidad a este proceso.

El otro escenario podría ser que la Corte llegara a concluir que esas normas sí son costumbre internacional y, por ende, Nicaragua si tiene una base legal para el argumento que está solicitando. Entonces la Corte citaría a nuevas audiencias en las cuales abordaría de fondo la aplicación de las normas, dando continuidad al proceso y solo después vendría un fallo.

Lo que Nicaragua dice es que tiene una plataforma continental grandísima que sobrepasa las 200 millas náuticas y cree que tiene derecho aún dentro de aguas de zona económicas y ciudades de Colombia, es decir, que se haga una delimitación.

El fallo que podría emitirse, explica Cárdenas, es que para que exista una decisión de fondo tiene que haber una norma, que es lo que llamamos una base legal, que sustente o justifique la pretensión que tiene Nicaragua, entonces si la Corte llega a decir que esa norma no existe y que Colombia tiene razón, pues se podría caer toda la demanda.

Agrega el experto que es muy difícil saber que va a decir la Corte porque es la primera vez que este tribunal está creando jurisprudencia sobre ese asunto.