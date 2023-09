¿Qué viene para los usuarios de Sanitas, Compensar y Sura? Estas son las nuevas determinaciones

Hombre le prendió fuego a su casa porque su esposa lo encerró para que no saliera con sus amigos

Con anterioridad, desde estas tres EPS indicaron que esperan poder continuar prestando el servicio de salud a los colombianos y no tener que tomar una decisión drástica.

“El sistema tiene que estar irrigado adecuadamente de los recursos que necesita para poder pagar la red, para poder pagar a los proveedores para atender con oportunidad. El ministro ha abierto espacios que me parecen de mayor importancia. El primero es un espacio de revisión técnica sobre la insuficiencia de la UPC. Nosotros podemos aportar mucha información, pero ese es un ejercicio del Gobierno”, agregó la directora de Acemi, Ana María Vesga, en diálogo con El Tiempo .

Además, desde Acemi indicaron al medio de comunicación El Tiempo, que es urgente encontrar soluciones al pago de la UPC, con el fin de que no se cree un hueco económico.

“Estos pagos, refiere a la continuación del pago a las EPS por el valor que el Gobierno ha estimado para cubrir la UPC; sin embargo, ese monto es justamente centro de las conversaciones que se instalan esta semana con el Ministerio de Salud y demás actores del Sistema”, asegura un comunicado de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), aclarando que no se trata de recursos nuevos, sino a la cifra que hace falta para terminar los aportes prestablecidos para este año.

“Lo que estamos tratando de advertir es que la situación ha llegado a un momento muy crítico. De no resolverse, empezaremos a tener dificultades. Lo que anunciamos no es un cierre de la operación nuestra, ni que no vamos a atender más, sino que estamos llegando a un punto en que va a empezar a ser muy difícil responder por las obligaciones que tenemos. Lo que hicimos con el Gobierno fue pedirle un espacio para plantearle soluciones”, dijo con anterioridad a la opinión pública, el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda.

Podría interesarle: Concluye cuarto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el Eln: estos son los acuerdos

Por su parte, el ministro de la salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que “a Sanitas, Sura y Compensar se les han girado más de 14 billones de pesos al mes de julio y les vamos a girar otros 10 billones de pesos más si continúan atendiendo a los pacientes, y si no los atienden no podemos seguir girándoles. Cómo continuarán atendiendo a los pacientes, les vamos a girar mensualmente todos los requerimientos”.