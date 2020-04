Acnur apoya a migrantes y refugiados para evitar que retornen a Venezuela

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Vanguardia: ¿Cuál es el balance de la labor de Acnur en la atención a migrantes y refugiados que han llegado a Colombia?

Jozef Merkx : “Desde hace ya algunos años estamos trabajando en conjunto con el Gobierno en la respuesta a los refugiados y migrantes que han llegado desde Venezuela a Colombia y, según las cifras, hay más de 1.8 millones de venezolanos y obviamente hay mucho trabajo. En la actualidad ya somos 68 actores en el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, GIFMM, que está coliderado por la OIM y Acnur. Entre todos estamos tratando de dar apoyo en salud, educación, protección de la niñez, albergues, temas de agua, de caminantes, etc”. Todo esto complementando el trabajo que viene realizando el Gobierno de Colombia.

V.: Para el caso de Santander, ¿cuál es la labor que viene cumpliendo Acnur?

J.M.: ”Estamos trabajando con varios socios para brindar atención a todos los migrantes y refugiados que han llegado a Bucaramanga. Igualmente se ha trabajado mucho con la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander. Además, se ha establecido un punto de atención y orientación, ya que por causa de la cuarentena se está recibiendo a mucha gente y brindando información sobre las rutas de atención”.

V.: Y precisamente con la llegada de la pandemia muchos migrantes y refugiados están saliendo de otros países y ciudades para retornar a Venezuela. ¿Cuál es la labor que viene realizando Acnur?

J.M.: “Es un tema que nos preocupa y estamos viendo junto con el Gobierno cómo responder, porque sabemos todos que muchos refugiados y migrantes están perdiendo sus ingresos, porque muchos de los venezolanos en Colombia no tienen un estatus regular, es decir, de 1.8 millones, al menos un millón de ellos están en condición irregular y muchos dependen de la economía informal. Ahora con la cuarentena, que muchos no tienen como alimentar a las familias, se busca apoyarlos, aunque no tenemos recursos para todo el mundo, sí podemos hacer un apoyo específico a la gente más vulnerable con programas como transferencias monetarias; igualmente con el Gobierno estamos mirando cómo apoyar para la distribución de mercados. Nosotros hemos dicho públicamente que queremos hacer desistir los retornos porque las condiciones no están dadas por la cuarentena y, además, en la frontera la situación es muy complicada. Por ejemplo, en Cúcuta, en Villa del Rosario o Arauca hay concentraciones en condiciones muy precarias y en vez de resolver el tema por el COVID -19 se podría convertir en un problema sanitario en la propagación del virus”.

V.: Además del trabajo con migrantes y refugiados también vienen realizando otro tipo de campaña. ¿En qué consiste?

J.M.: “Como Acnur, específicamente, tenemos muchos proyectos, como la campaña para combatir la discriminación, atender brotes de xenofobia. La campaña se llama “Somos Pana Colombia”, para hacer una llamada al público y las autoridades de tener solidaridad con los venezolanos”.