“Quería quitarme el armamento”: nuevos detalles sobre policía agredido en el aeropuerto

“El señor me llega por detrás y trata de cogerme el arma de dotación, me doy la vuelta y le pregunto que qué requiere”, le habría dicho el patrullero al hombre, quien camina rápidamente como quedó evidenciado en el nuevo video que se conoció.

“Yo lo sigo, pido apoyo para individualizar al sujeto”, según el relato, el agresor se le abalanza nuevamente para quirate el arma y sin mediar palabra se da un forcejeo entre los dos hombres.

“El señor reacciona y me da un golpe en el rostro, yo quedo un poco mareado. El señor trata nuevamente de quitarme el armamento, yo tomo una posición, me alejo y protejo el armamento, teniendo en cuenta que es un aeropuerto internacional y ahí se está protegiendo no solo mi vida, la del señor, sino también la de todo el personal”, dijo Jhon Favio.

Además, añadió que no sabe cuáles fueron las razones que tuvo el canadiense para agredirlo y estas causas están siendo investigadas.

Largacha finalizó agradeciéndole a las personas que lo ayudaron en el momento de la golpiza, pues no fueron indiferentes e intervinieron al instante.

Cabe señalara que el ciudadano canadiense fue identificado con el nombre de Vince-Tong Sozio y es un boxeador profesional, quien llegó al país desde panamá.

El hombre, quien fue capturado luego de la agresión, habría confesado a las autoridades que se encontraba en un proceso de desintoxicación por drogas.

También se pudo conocer que el capturado podría pagar una condena de 4 a 8 años de prisión por agredir a un servidor público.