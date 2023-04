¿Quién era María Paula Munévar, la joven de 24 años que apareció sin vida en Bogotá?

Las autoridades confirmaron que el cuerpo de María Paula Munévar fue hallado sin vida en los predios de la Universidad Javeriana de Bogotá, donde adelantaba estudios de Ciencias de la Información, Archivística y Bibliotecología, y que estaba desaparecida desde el 13 de abril.

La joven, de a penas 24 años, era hija de Pedro Pablo Munévar, secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado y de Francia Olmos, quien habría sido la última persona con la cual habló la joven antes de su desaparición.

Las autoridades informaron que la última vez que la vieron fue en San Victorino, en Bogotá, donde habría comprado algunos objetos y luego le habrían perdido el rastro.

También se ha podido establecer que su madre, Francia Olmos, habría sido la última persona con la cual la joven María Paula habría hablado antes de desaparecer.

“Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian con el papá. Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander (carrera Séptima con calle 15), en Bogotá, nosotros vivimos en Cota (Cundinamarca). Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación en este momento”, dijo la mamá de la joven en medios de comunicación.