¿Quién es Daniel García Arizabaleta y cómo grabó a la confesión de Zuluaga sobre Odebrecht?

El arquitecto y político colombiano Daniel García Arizabaleta es de origen valluno y tuvo su primera aparición en la política en el Gobierno Uribe en el año 2007.

Fue cercano al expresidente Álvaro Uribe desde sus inicios en la política, por lo que cuando llegó a gobernar el país, Uribe lo nombró director de Coldeportes y luego del Invías.

Sin embargo, García Arizabaleta terminó sancionado por la Procuraduría por alterar el manual para entrar al cargo en Coldeportes. En el Invías, también habría hecho lo mismo, en donde incluyó que en los requisitos para esa posición se requeriría ser graduado de arquitecto. Por esta razón, la entidad lo destituyó e inhabilitó por 12 años en 2009.

Arizabaleta siguió por mucho tiempo en el Centro Democrático; fue candidato por ese partido para ser senador de la República en 2022, pero ese mismo año estalló el escándalo de corrupción Odebrecht.

Por ello, la Fiscalía decidió imputarle cargos a García Arizabaleta y no pudo seguir con su candidatura y su partido le pidió la renuncia. Con un comunicado en redes sociales, anunció que no solo desertaría de su candidatura, sino que también se alejaría del CD.

¿Cuál es su relación con Odebrecht?

Daniel García Arizabaleta sería la persona que tuvo una relación cercana con la empresa brasileña Odebrecht. Así lo aseguró el ente acusador cuando se le acusó formalmente de enriquecimiento ilícito. “En su condición de director de Invías, era una persona de confianza, de gran interés para los propósitos de la multinacional Odebrecht, que puso honorarios para el señor Arizabaleta”, leyó la delegada del ente acusador.

El caso Odebrecht fue un escándalo de corrupción que, entre otras cosas, salpica a Óscar Iván Zuluaga por presuntamente recibir dineros de la empresa multinacional para financiación de publicidad mientras era candidato presidencial para el periodo 2014 - 2018.

Ante la investigación de la Fiscalía por este caso, Daniel García Arizabaleta consiguió que un juez le avalara el principio de oportunidad y se comprometió a ser “testigo directo del conocimiento que tenía el indiciado (Óscar Iván Zuluaga) que a su campaña política por la presidencia para el periodo 2014-2018 ingresaron dineros de la multinacional Odebrecht”.

Gracias al principio de oportunidad por sus testimonios, Arizabaleta consiguió la impunidad.

Este sábado, Revista Semana reveló unos audios que habría grabado García Arizabaleta y en los que al parecer Óscar Iván Zuluaga afirmaría que sabía lo que había pasado en su campaña con los dineros de la multinacional; cabe aclarar que, aunque parece evidente que se refiere a los dineros que habrían ingresado a su campaña, el excandidato en ningún momento menciona directamente a la multinacional Odebrecht.

Entre los audios, que aparentemente son de una conversación entre Zuluaga y Arizabaleta tras perder las elecciones en segunda vuelta contra Juan Manuel Santos, el excandidato le comenta a García que le confesó todo al padre Arturo, un sacerdote muy querido por Zuluaga.

“Yo fui y le dije ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas”, dice Zuluaga en los audios. García le pregunta: “¿Le contó toda la historia?”.

Zuluaga, sin largas, le dijo que sí. “Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’.

“Le dije: padre, aquí hay un secreto que hemos tenido con Daniel y con mi hijo, un secreto de sangre que hemos compartido”, añade el audio.

García Arizabaleta reconoció ante los investigadores su responsabilidad frente a los hechos que rodearon la campaña de Zuluaga. El principio de oportunidad señala: “Indicó el aspirante que dada su cercanía con el señor Martorelli, de Odebrecht, se convirtió en la persona que facilitaba los encuentros con Óscar Iván Zuluaga, al punto que recogía a Martorelli y lo llevaba al apartamento de este último, al menos en dos o tres oportunidades”.

A la fecha, en medio de su colaboración con la Justicia, Arizabaleta vive en Miami. Los fiscales aseguran que ha cumplido con todo lo que prometió.

Para Zuluaga, las cosas son diferentes y estaría a punto de ser imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Su hijo David Zuluaga Martínez, quien fue el gerente de la campaña, enfrentará cargos por fraude procesal.