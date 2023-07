¿Quién es Salvatore Mancuso, el sanguinario exparamilitar condenado en Estados Unidos, que ahora será gestor de paz?

Luego estudió ingeniería (no terminó la carrera) y administración agropecuaria en Colombia y cursó también en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Habla tres idiomas: castellano, italiano e inglés.

Sin embargo, el proceso de extradición no fue inmediato. Hubo resistencia tanto de Mancuso como de algunos sectores políticos en Colombia, quienes argumentaban que Mancuso debería ser juzgado en Colombia por los crímenes cometidos por las AUC en su territorio. Además, Mancuso tenía pendientes múltiples procesos judiciales en Colombia por violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

Se tendrá que esperar la decisión de la JEP para analizar el testimonio de Mancuso y su entrada o no a la jurisdicción, así como determinar si hay lugar a más implicaciones tras las acusaciones dichas.

De lo contrario, al no aceptar su entrada a la entidad, su proceso pasará a la justicia ordinaria, quien determinará las penas a cumplir, similar a lo sucedido con el otro exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, rechazado por la entidad tras sus incumplimientos.

Como gestor de paz

El presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió este domingo con el anuncio que hizo de designar como gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien sigue en una cárcel de Estados Unidos terminando de pagar una pena por narcotráfico.

Así lo anunció el mandatario nacional al relacionar un artículo del periódico El Espectador, en el cual se recuerda que hoy se cumple un aniversario más del llamado Pacto de Ralito, en el cual paramilitares y políticos acordaron trabajar juntos.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aÚn no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, escribió el mandatario en un mensaje de Twitter.