¿Quiénes recibirán terceras dosis de vacunas contra el COVID-19 en Colombia?

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, confirmó que en el país se empezarán a aplicar las terceras dosis de la vacuna contra el Covid-19, a personas con casos de inmunosupresión, que son las situaciones en donde los vacunados tienen una disminución en la respuesta inmunológica del cuerpo, esto a causa de medicamentos, tratamientos o enfermedades específicas.

“Estamos trabajando muy de la mano con la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en este momento no tiene una visión concluyente al respecto. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar esperando, no. Seguimos avanzando en las negociaciones, pero estamos trabajando, como lo hemos hecho a lo largo de la pandemia, con los criterios de ellos”, afirmó el mandatario en una escala que realizó en Alaska mientras continuaba su trayecto a Corea del Sur.

El Comité Epidemiológico y el Comité de Vacunas confirmaron la aplicación de la tercera dosis en 100.000 personas que presentan esa dificultad en el país. El mandatario también resaltó la importancia del plan de vacunación afirmando que, según datos de la OMS, en 40 países aún no se ha aplicado la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El presidente le hizo un llamado a la población para que se dirijan a los centros de vacunación y se apliquen las dosis necesarias para completar el esquema sanitario, resaltó que es un deber personal y colectivo que lograría la inmunización de todo un país.

“Aquí de lo que se trata es de buscar la inmunidad colectiva, pero también la inmunidad global, es un deber colectivo, es un deber moral, es un deber individual. Tenemos que hacerlo para lograr la inmunidad colectiva en nuestro país. De hecho, nuestra economía está volando en este momento. La mejor forma de proteger esa recuperación económica es con la vacunación masiva”, concluyó Duque a los medios de comunicación.