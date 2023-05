“Quiero un informe sobre lo que ha hecho la Fiscalía”: Petro sobre asesinato de líderes sociales

De la fuerte pelea que tuvieron el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa todavía quedan algunos roces. En su más reciente entrevista para Noticias RCN, el mandatario volvió a referirse al episodio que involucró hasta las altas cortes, reiteró su posición de jefe de Estado y pidió un informe detallado sobre lo que ha hecho la Fiscalía con los asesinatos de líderes sociales.

Durante un viaje presidencial a Guainía, el director de ese medio, José Manuel Acevedo, preguntó por la relación que ahora mantiene el presidente Petro con Barbosa y sobre la posibilidad de volver a conversar. Frente a eso, Petro respondió que la hora del diálogo se terminó.

“Yo hablé con él mucho. Siempre de buena manera. Incluso caso que accedí a temas que a mí me parecían de preorgullo porque ya los teníamos, pero él armaba un problema de algo que nosotros no habíamos producido. Yo aceptaba y le decía: no tranquilo, y salía a la prensa como si nos estuviera enseñando, pero en realidad eso se agotó”, aseguró el mandatario.

Así mismo, Petro se refirió al tema que desató inicialmente la disputa con Barbosa: la impunidad, y aseguró que va a pedir un informe detallado sobre lo que se ha hecho frente al asesinato de líderes sociales, argumentando que la Constitución se lo permite.

“Hay una inmensa realidad que ya no puede resolver, así quisiera, por los tiempos de ejercicio que quedan de su cargo. Y es la impunidad. Si queremos reducir el crimen en el tiempo y su barbarie, pues hay que acabar con la impunidad (...) La Constitución me permite solicitar informes sobre hechos que alteran el orden público. Quiero un informe pormenorizado sobre lo que ha hecho la Fiscalía al respecto”, dijo Petro. Además, concluyó que según los resultados de ese informe, van a tomar medidas en el asunto.

Lo cierto es que Petro, al parecer, no ha dejado de lado la pelea en la que le aseguró a Barbosa que era su jefe porque era el Jefe de Estado, razón por la que las altas cortes se metieron a la discusión para recordar la importancia de la separación de poderes y la independencia judicial.

Sin embargo, en la reciente entrevista, Petro volvió a afirmar que es el Jefe de Estado. “Él confunde un superior jerárquico. Él es autónomo, digamos en la mayor parte de temas, pero la administración de la Fiscalía está bajo control político del Congreso. Y en mi caso tengo unas facultades como presidente: la nominación de la terna del fiscal y la posibilidad de exigir informes pormenorizados”, explicó Petro.

Precisamente, sobre la terna para elegir fiscal, Petro dijo que ya la tiene lista, pero solo la revelará hasta diciembre.