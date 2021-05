Rama judicial se une al paro y suspende actividades este martes y miércoles

Por lo anterior, no se realizarán audiencias públicas, no se correrán términos judiciales y no se realizará ninguna actuación procesal en todo país, pues en las sedes de administración a la justicia, estos funcionarios estarán participando en actividades que desconectarán el servicio virtual de los despachos.

Los trabajadores aseguran que la institucionalidad les ha dado una respuesta inadecuada a las quejas de los manifestantes en medio del Paro Nacional, y que resulta grave la militarización de la protesta en el país.

“Tras varios días de movilización ciudadana contra las políticas del Gobierno Nacional, que han agravado la crisis social y económica del país, expresamos nuestra profunda preocupación por la respuesta inadecuada que la institucionalidad le ha dado a las demandas de la población, pues consideramos la ausencia de voluntad del Ejecutivo para concertarlas”, expresaron las organizaciones.

Así mismo, calificaron el papel de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, como complaciente, y aseguraron que, incluso, esto pone en riesgo la vigencia del Estado de Derecho.

“La actitud complaciente y omisiva de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, y de la deshonrosa sumisión de las Altas Cortes y del Fiscal General de La Nación, colocan en grave riesgo la vigencia del Estado de Derecho, caracterizado por la sujeción de todas las autoridades a la Constitución y a la ley, cuyos fines esenciales son servir a la comunidad, garantizar los derechos ciudadanos, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes”, precisaron los sindicatos.

Igualmente, aseguraron que en su condición de jueces son llamados a “servir de contención a la arbitrariedad y al abuso de poder” y que esto es necesario para que se mantenga el principio universal de separación de poderes.

Las organizaciones de sindicato también exhortaron a que las manifestaciones sigan de manera pacífica, ya que los actos vandálicos desdibujan la justa movilización ciudadana.

REFORMA A LA LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Las organizaciones Sindicales de la justicia también se refirieron a la Reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que se viene adelantando en el Congreso de la República, el cual fue aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes.

Aseguraron que esta iniciativa no fue concertada con los elementos de la Rama Judicial “ni resolverá sus problemas estructurales”.

Aseveraron que la reforma, “Debilita aún más el precario sistema de carrera judicial, en la medida en que mantiene la clasificación de más de 4000 cargos de despachos de magistrados de tribunales y altas cortes como empleos de libre nombramiento y remoción y torna irrealizables los derechos de los servidores judiciales (Traslados, licencias, comisiones de servicios, curso de formación judicial, concurso de ascenso, periodo de prueba, etc”.