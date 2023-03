Reacciones por los cambios de ministros del gobierno Petro

Exministras sorprendidas con relevo

Llamó la atención las declaraciones de las ministras salientes, quienes se enteraron de su relevo en la alocución presidencial.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, fueron las primeras palabras de María Isabel Urrutia en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó... No me explicaron ni me preguntaron nada”, señaló.

La santandereana Patricia Ariza, quien estuvo al frente del ministerio de la Cultura, también expresó su sorpresa por el cambio. “No sé qué pasó, me hubiera gustado que el presidente me lo hubiera dicho mirándome a los ojos”, dijo.

La reconocido dramaturga, poeta y gestora cultural, señaló que se enteró de su salida minutos antes del discurso presidencial. “Me llamaron tres minutos antes de la alocución, yo había pedido una cita con el presidente, pero no se pudo. A él lo respeto profundamente, fui una persona absolutamente leal, me hubiera gustado conversar con él”, manifestó.