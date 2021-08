Reclutamiento de menores: así es el panorama que presenta la JEP

“Yo salía del colegio cuando llegaron unos guerrilleros que me dijeron que tenía dos opciones: o me iba con ellos o me mataban, y no me dejaron ni siquiera despedirme de mi mamá y me llevaron con uniforme, libros y todo”.

Este es el relato de Yuddy Tovar, una mujer que hoy tiene 32 años de edad y dos hijos (Juan de 13 años y Daniel de nueve), quien fue reclutada cuando era tan solo una menor de 16.

Yuddy nació en el municipio de Rioblanco (Tolima), es la mayor de tres hermanos y desde pequeña tuvo que ponerse al frente de su casa, porque sus padres se separaron, ya que su mamá no aguantó más maltratos.

“Desde que tenía 15 años me tocó ser berraquita ayudando a una tía que tiene una dulcería”. Pero fue en este trabajo que empezó su calvario, porque tuvo que venderle dulces y cigarrillos a las Farc y al Ejército, simultáneamente, porque estos se turnaban la entrada al casco urbano.

“Esto me ocasionó que los miembros de las Farc empezaran a decir que yo era infiltrada, colaboradora, sapa y la moza de los soldados. Mientras que los del Ejercito decían que yo era miliciana”, narra Yuddy enojada.

Pero estas palabras se convirtieron en hechos en mayo de 2005, cuando ella tenía 16 años y la guerrilla entró al pueblo, ordenó cerrar todo y sacó una lista en la que leyó los nombres de algunas mujeres sancionadas por ser las “mozas de los soldados”.

Esta lista incluía los nombres de las sancionadas a lavar la plaza del pueblo y pintarla, al igual que de dos mujeres condenadas a muerte y, por último, las que debían abandonar el lugar inmediatamente. En este último grupo estaba Yuddy.

“Yo solo tenía a mi mamá, porque no tenía comunicación con mi papá y no me fui, me hice la loquita por ahí, y a los tres meses me reclutaron, junto con cinco menores más de entre 13 y 15 años, los niños con los que uno jugaba”, agregó con la voz entrecortada.

Recuerda que del pueblo los llevaron a una finca, donde permanecieron tres días y donde se dio cuenta de la crueldad de las personas con las que estaba: “la primera noche el campesino de la finca me llevó una almohada y una cobija y el guerrillero no dejó, desde el comienzo fue muy duro”.

Luego los llevaron al campamento donde le pusieron el apodo de ‘Alexandra’ y donde fue violada por alias ‘Jerónimo’. “Yo era virgen, todo se espera uno en la vida que le pase menos eso, eso no se lo deseo a nadie”, relató.

Esta mujer, de acuerdo con su relato, fue violada en repetidas ocasiones por este hombre y luego por alias ‘El abuelo’, en el año que permaneció en la guerrilla. Sin embargo, logró escapar embarazada a Bogotá, empezó de cero y hoy tiene una familia y pertenece a la Corporación Rosa Blanca.

Este es solo uno de las desgarradoras historias de las más de 18.667 menores que fueron reclutados por la guerrilla de las FARC, entre 1996 y 2016, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que reveló esta semana cómo será su estrategia en el macrocaso 07, en el que se investiga el reclutamiento de menores ¿Como fue el reclutamiento? ¿Cuáles fueron los bloques, las regiones del país y los jefes de las FARC que fueron sus cabecillas ?

Sistemático

De acuerdo con la JEP, existieron cuatro picos históricos de reclutamiento de menores en el país. Uno que comienza a crecer desde el año 1997 hasta llegar a su máximo punto en el 2000, con 1.817 víctimas. Un segundo pico, en 2002, con 1.201 registros; un tercero en 2007, con 1.140 víctimas registradas; y un último pico, en 2013, con 1.766.

Los menores entre 15, 16 y 17 años fueron reclutados como parte de su política expresa y formal de reclutamiento. De esto da cuenta el registro de, por lo menos, 9.870 menores.

Con relación a los menores de 14 años, las Farc los reclutaron y utilizaron sistemáticamente, para el desarrollo del conflicto armado en contra de sus políticas. En este punto, la JEP encontró que, por lo menos, 5.691 menores de este rango de edad fueron presuntamente reclutados.

Estos menores, como en el caso de Yuddy, sufrieron conductas asociadas al reclutamiento, es decir la violencia sexual y basada en género, además de la desaparición forzada, homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes, y otros actos inhumanos.

Mapa de reclutamiento

Bloque Oriental: Este Bloque de acuerdo con la JEP concentra cerca del 50 % de los casos de reclutamiento del país, es decir 8.987 víctimas en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés.

Además reporta el mayor pico de victimizaciones registrada hacia 1999 y 2000, año a partir del cual comienza un decrecimiento y después tiene un repunte en los años 2002, 2007 y 2013.

En relación con el rango de edad de las víctimas relacionadas con esta estructura, el 54,21 %, que equivale a 4.872 personas, corresponden a niños entre 15 y 17 años; mientras que el 29,71 %, equivalente a 2.670 personas, corresponde a menores de 15 años.

Los principales cabecillas de este bloque eran Carlos Antonio Lozada, Jaime Parra Rodríguez, alias ‘Mauricio’ o el ‘Médico’; Germán Suárez Briceño, alias ‘Grannobles’; Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’; y Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’.

Frente a este Bloque, y teniendo en cuenta que concentra el mayor número de hechos y la estrategia de priorización, la JEP llamó a versión voluntaria a algunos de sus integrantes.

Entre estos se encuentran Arsenio Silva, alias ‘Ubaldino’; Jherminson Álvaro, ‘Irson Córdoba’; Bernardo Mosquera, ‘Negro Antonio’; Elí Mejía, ‘Martín Sombra’; Jairo González, ‘Byron Yepes’; Reinel Guzmán, ‘Rafael Político’; Desiderio Aguilar, ‘Ernesto Aguilar’; José Cortés, ‘Rubiel Castro’; José Calvo ‘Alirio Tarareto’; Juan Ordóñez, ‘Pate Sopa’; Wilmar Marín, ‘Hugo’; Rafael Vargas, ‘Gonzalo Porra’; Rodolfo Restrepo, ‘Víctor Tirado’ y Luis Garzón, ‘Severian’.

Asimismo, fueron llamados a versión Elmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’; Eloisa Rivera, ‘Liliana Isabella’; Wladislav Aguirre, ‘Rafael’; Holmes Puentes, ‘Ricaurte Páez’; Álvaro Guazá, ‘Kunta Kinte’; Ismael Pérez, ‘Comején’; Víctor Reina, ‘Saco Plomo’; Nelson Quintero, ‘Arcesio Angarita’; Marco Suárez, ‘Kokorico’; Daniel Bolaños, ‘Diván’; Erlides Delgado, ‘Giovany Barbas’ y Diller Bernal o Chiqui.

Bloque Sur: Según la JEP, por las acciones de este bloque hay 2.669 víctimas de reclutamiento en los departamentos de Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

Además registra el mayor número de victimizaciones en el año 2013, con un ascenso que empezó en 2003, cuando se registra el primer pico de casos, seguido del año 2007.

En cuanto al rango de edad de las víctimas relacionadas con este bloque, el 51,14 %, que equivale a 1.365 personas, tenía entre 15 y 17 años; mientras que el 27,24 %, equivalente a 727 personas, corresponde a menores de 15 años

Los principales cabecillas de este bloque eran Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’, José Benito Cabrera, alias ‘Fabián Ramírez’; Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, entre otros.

Bloque Noroccidental: Por las acciones de este bloque la JEP informó que hay 1.818 víctimas en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Risaralda y Caldas.

Además, la JEP registra un pico de victimizaciones hacia 2013, que supera por más del doble al pico anterior que se registró en 2003.

El 49,9 % de las víctimas asociadas a este bloque, que equivale a 907 personas, tenía entre 15 y 17 años; mientras que el 30,36 %, equivalente a 552 personas, corresponde a menores de 15 años.

Los principales cabecillas de este bloque eran Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’; Martín Cruz Vega, alias ‘Rubín Morro’; y Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’.

Bloque Occidental: Según la JEP, las acciones de este bloque dejaron 1.420 víctimas en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Además, este bloque concentra el mayor número de victimizaciones hacia 2013, con un pico marcado por una tendencia constante entre 2006 y 2007.

El 57,75 % de las víctimas asociadas a este bloque, que equivale a 820 personas, corresponde a personas entre 15 y 17 años; mientras que el 21,97 %, equivalente a 312 personas, corresponde a menores de 15 años

Los principales cabecillas de este bloque eran Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; y Edgar López Gómez, alias ‘Pacho’.

Comando Conjunto Central: Por las acciones de este bloque, la JEP informó que hay 977 víctimas en los departamentos de Tolima, Risaralda y Quindío.

Frente a este bloque, el número de registros es constante a partir del año 2000 y sin picos relevantes. En cuanto a la edad de las víctimas relacionadas con esta estructura, el rango de 15 a 17 años representa el 50,77 % del total con 496 personas; mientras que el 27,87 %, que equivale a 272 personas, corresponde a menores de 15 años.

Los principales cabecillas de este bloque eran Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; y Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’.

Bloque Magdalena Medio: Según la JEP, las acciones de este bloque dejaron 719 víctimas en los departamentos de Bolívar, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Magdalena.

Este bloque presenta dos picos relevantes en la tendencia de victimizaciones registradas: uno en 2000, en donde se ubica el mayor número de registros, y un segundo pico para 2013.

En cuanto a la edad de las víctimas, el rango de entre 15 y 17 años representa el 51 % de los casos, con 371 personas; mientras que el rango de menores de 15 años representa el 26 %, con 189 personas.

Los principales cabecillas de este bloque eran Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’; y Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias ‘Pastor Alape’.

Bloque Caribe: Por las acciones de este bloque, la JEP informó que hay 719 víctimas en los departamentos de la Costa Caribe Colombiana.

Este bloque tiene un pico de victimizaciones asociadas que registró en 2013, luego de mantener una tendencia estable desde 1999 hasta 2007.

En cuanto al rango de edad de las víctimas, el 45,34 %, equivalente a 326 personas, registra entre 15 y 17 años, mientras que el 34,49 %, equivalente a 248 personas, corresponde a menores.

Los principales cabecillas de este bloque eran Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Hermilo Cabrera Diaz, alias ‘Bertulfo Álvarez’; y Seusis Hernández, alias ‘Jesús Santrich’.