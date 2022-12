Reconstruyen la última conversación de la torre de control y la avioneta que cayó en Medellín

La Aeronáutica Civil dio a conocer los detalles de la última conversación entre la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera y el copiloto Sergio Guevara Delgado antes de que su aeronave se accidentara en la mañana del 21 de noviembre de este año en el barrio Belén Rosales, hecho que le costó la vida a él y a los otros siete ocupantes.

Según el informe preliminar entregado por la entidad, luego de que se iniciara el proceso el despegue de la aeronave Piper PA 31-350, HK 5121 de la aerolínea Aeropaca, a las 10:03 de la mañana, esta fue la conversación:

- Copiloto (COP): Olaya torre buen día, HK5121.

- Torre de control (TDC): 121 prosigue.

- COP: Gracias, 5121 en punto de espera en 02, listo.

- TDC: Recibido. Posterior al monomotor, posición y mantiene.

- COP: Posterior al monomotor, posición y mantiene 02, y posterior despegue procedería viraje derecha, directo Caldas.

- TDC: Directo Caldas aprobado.

- TDC: 5121 autorizado despegar, viento en calma, precedente monomotor, reversible a la altura de la feria.

- COP: Autorizado despegar pista 02 y enterado del tránsito HK5121.

El reporte da cuenta que el rodamiento por la pista inició a las 10:06 a.m. y segundos después del inició la carrera de despegue, a las 10:13:22 a.m., el copiloto hizo la llamada a la torre de control sobre la emergencia que se estaba registrando, cuando apenas había levantado vuelo, pero aún no había salido del terminal aéreo:

COP: MAYDAY MAYDAY MAYDAY HK5121, falla de motor (sonido de fondo).

TDC: 5121 recibido.

TDC: Pista libre y está autorizado, viento en calma.

Esa fue la última comunicación que se sostuvo entre la torre de control y la tripulación. Indicaron desde la Aeronáutica que después del llamado comenzaron a ver desde el terminar aéreo como esta aeronave iba perdiendo altura hasta impactar contra las viviendas, para posteriormente incendiarse, provocando la muerte de las ocho personas que viajaban en ella.

Según la gráfica conocida por la entidad que investiga el accidente, la aeronave alcanzó a recorrer 685 metros antes de siniestrarse. Al reporte de la falla, intentó regresar al aeropuerto, pero en el procedimiento impactó contra una vivienda que le hizo perder el control y luego cayó contra otra propiedad, 31 metros más adelante, donde ya se incendió.

Las partes de la avioneta quedaron esparcidas por cuatro viviendas, las cuales resultaron siendo las más afectadas por este siniestro. La estructura de cabina de mando y pasajeros, junto con el motor y hélice derechos, el tren principal derecho y el plano derecho quedaron en el tercer piso de una vivienda.

El motor y la hélice izquierdos, el tren de aterrizaje principal izquierdo y la estructura del plano izquierdo fueron hallados en otra casa ubicada en un segundo piso. Una sección estructural del plano izquierdo, con el alerón instalado y el spinner de la hélice del motor izquierdo acabaron en el primer piso de una casa. El empenaje de la aeronave quedó a 4,5 metros del sitio donde fue hallada la cabina de mando, en un tercer piso.

En los primeros análisis a los motores de la aeronave no se encontraron fallas importantes que permitieran establecer las fallas mecánicas que ocasionaron esta tragedia, en la cual perdieron la vida, además de Guevara Delgado, Julián Andrés Aladino Valencia (piloto), Nicolás Alberto Jiménez Alzate, Jorge Mario Cantillo Martínez, Dubán Ovalle Quintero, Anthony Mosquera Blanquiceth, Melissa Pérez Cuadros y Pedro Pablo Serna.

La Aeronáutica señaló que continúa avanzando en las indagaciones y está pendiente de realizar inspecciones adicionales exhaustivas a las plantas motrices y a las hélices, con el fin de determinar su condición de operación al momento del accidente. Estas consistirán en conocer el rendimiento de la aeronave en el despegue, el peso y balance de la aeronave y los factores organizacionales.