$!Reforma a la salud: Fuerte discusión entre representante Forero y Minhacienda por funcionario que habría criticado el aval fiscal

Minutos después quien respondió fue el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien afirmó que no conoce de qué habla el congresista que se ha opuesto en la Cámara de Representantes al documento de la reforma. "Al parecer, ustedes tienen mejor información que yo", afirmó el funcionario.

"Usted sabe perfectamente de qué hablo. Ojalá hayan cambiado de opinión y que en las próximas semanas no haya cambios en el equipo técnico del ministerio. Y pendientes del aval fiscal de la reforma a la salud. ¿Si ya está listo por qué no lo lleva a la Cámara?", cuestionó Andrés Forero.

La crítica del congresista del Centro Democrático se dio luego de la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para conversar sobre las inconformidades que tiene la oposición respecto al documento.

"Usted y yo no hablamos el mismo lenguaje, por tanto no se de qué habla. Sí sabe algo que yo no sepa, ¿puede decirme qué es?", cuestionó Bonilla.

Entre tanto, el representante Andrés Forero afirmó que enviará un derecho de petición al Ministerio de Hacienda pidiendo información sobre la elaboración del aval fiscal para la reforma a la salud, que según los mismos congresistas ponentes del Pacto Histórico, no tiene hasta el momento.