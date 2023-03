Reforma a la Salud llegará con cambios al Congreso

La reforma a la Salud que presentó el Gobierno al Congreso de la República llegará con cambios de fondo a los debates que se realizarán en el órgano legislativo.

Los cambios, que surgieron de la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro, en la noche del lunes, con los presidentes de los partidos de la U, Dilian Francisca Toro y Conservador, Efraín Cepeda, implican una transformación de fondo en el proyecto.

“Fue una reunión muy conciliatoria y muy buena porque logramos expresar lo que nosotros creemos, que podemos construir sobre lo construido y que podemos lograr lo que el Presidente está queriendo hacer con la reforma a la salud siempre y cuando lo hagamos consensuadamente pero además beneficiando a los pacientes”, señaló Toro.

Los cambios

En un principio, la reforma planteada por el Gobierno creaba un sistema de salud netamente público, un punto que generó mucha controversia en algunos sectores que aseguraban que se iba a retroceder 30 años para llegar al antiguo Seguro Social. El principal acuerdo que surgió de la reunión es que el sistema de salud será mixto, es decir tendrá participación de entidades públicas y privadas.

Otro de los grandes cambios está relacionado con el aseguramiento, el cual estará articulado a través de las EPS que se mantendrán en el sistema ahora llamadas Gestoras de Salud y Vida, que recibirán un 5% de recursos por concepto de administración como parte de la articulación de riesgo en salud.

En esa misma línea, el sistema público estará conformado por todas las redes de hospitales públicos del país. Los del primer nivel se transformarán en los mencionados Centros de Atención Primaria (CAPS), con los que se pretende fortalecer la Atención Primaria en Salud, uno de los ejes centrales de esta reforma desde que se conoció.

De otro lado, con relación a las EPS que están en proceso de liquidación y dejarán una deuda grande a los hospitales públicos, por lo que la presidente del partido de la U señaló que estas serán apalancadas por el Estado mediante pagos a través del presupuesto nacional en vigencia y para las que “son intermedias que no están tan mal pero tampoco tan bien, el Estado también las pueda apoyar con unos créditos para que puedan salir adelante y que no queden los pacientes sin ninguna atención”, dijo Toro.

Horas antes de la reunión, la ministra Carolina Corcho había afirmado que si las bases de la reforma no eran aprobadas por el Congreso, el Gobierno retiraría el proyecto porque no tendría sentido aprobar algo que no significara un cambio de verdad en el sistema.