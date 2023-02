"Remedio puede ser peor que la enfermedad": debate académico de la reforma a la salud

Se trata del primer debate técnico de cara a las discusiones en el Congreso de la República, en el que participaron miembros de de la Cámara de Representantes, quienes señalaron algunas preocupaciones que plantea la reforma.

En este espacio académico se abordaron temas relacionados con el papel de las EPS y el futuro de las mismas, el manejo de los recursos y los posibles riesgos que puede tener el nuevo sistema de salud que propone el proyecto de ley.

El primer panel contó con la participación de los representantes de la Cámara, Andrés Forero, Martha Alfonso y German Rozo, quienes dejaron sobre la mesa algunas inquietudes tras la lectura del articulado.

Rozo señaló: “creo que vamos a pasar de un modelo de salud gerenciada a un modelo en donde se va a priorizar la atención en salud, es decir hemos tenido un modelo en el cual se asume que hay una gran autoridad libre de todo tipo de intereses y que esa autoridad se encontraba en una especie de intermediarios privados que nos iba a garantizar la protección de los recursos públicos”.

Por lo que consideró que esta gestión lo que logró fue a la creación de barreras de acceso como por ejemplo la demora en las citas y tramitología para acceder a servicios, concluyendo que el país está ante una nueva posibilidad de materializar el derecho a la salud superando las restricciones técnicas como que se ha establecido en un sistema de salud gerenciado.

De otro lado, el representante Andrés Forero señaló que si bien todos los sistemas de salud deben estar en una constante evolución, y en el actual sistema que opera en Colombia existen problemas, cualquier cambio debe partir de las virtudes que ya existen.

“Naturalmente, siento que en este caso el remedio que ella está proponiendo para estos problemas puede terminar siendo mucho peor que la enfermedad, creo que desconocer los avances que se ha tenido en estos últimos 30 años atenta contra toda lógica, en ese sentido me preocupa lo que está ocurriendo, la ministra en lugar de resolver los problemas de salud de la gente los termine agravando”, señaló Forero.

Según Forero, quitarle funciones a las EPS no va a resolver los principales retos que tiene el sistema de salud, como la falta de especialistas y la demora en la asignación de citas. “Es una mentira lo que dice la ministra. Ella da a entender que una vez que se acabe con las EPS se van a poder asignar las citas de manera mucho más pronta y no es así”, puntualizó Forero.

Además advirtió que la idea de que la gente tenga un médico en sus hogares todo el tiempo como lo plantea el presidente Gustavo Petro, es realmente inviable en términos económicos, señaló el congresista.

Para la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, el enfoque que tiene la reforma está asociado a lo que todo el mundo sueña frente a un sistema de salud: que cada habitante de Colombia pueda tener acceso a ella.

Según Juvinao, la lógica de rentabilidad financiera le ha dado incentivos a las EPS para que ellas ofrezcan sus servicios en las zonas urbanas y no en las apartadas del territorio. Por eso, está bien que la reforma solucione la brecha de acceso a la salud, aunque no comparte la idea de acabar las EPS para solucionar este problema.

“La corrupción es una verdad, no es un tema de los públicos o los privados, la corrupción en el sistema ha permeado por igual a los públicos y privados, tampoco nos podemos situar en el caso de saludcoop para acabar las EPS, eso es tan absurdo como decir que hay que acabar con el ejército porque hay escándalos de corrupción en las Fuerzas Militares, la reforma se debería concentrar en cómo transparentar el sistema”, dijo la congresista.

Agregó que el sistema de salud en Colombia es una de las muestras más exitosas de lo que es la alianza entre lo público y privado para prestar el servicio en este caso a la salud y aseguró estar de acuerdo con la creación del sistema público de información para que los recursos sean transparentes.

Por su parte, el senador Humberto de la Calle resaltó algunos aspectos positivos y negativos de la reforma. “La idea de los centros de atención primaria. En mi experiencia así funciona Gran Bretaña y España, lo que habría que ver es si eso implantado aquí mejora o no el sistema y de qué manera eso exige la desaparición de las EPS”, señaló De la Calle.

En cuanto a los aspectos que preocupan y que no están bien definidos según de la Calle, dijo: “hay la creencia de que lo público es lo transparente y que ahí se acaba la corrupción hasta ahora en Colombia pues no me parece que eso haya sido la fenomenología de lo que ha ocurrido y los más viejos recordamos el seguro social”.