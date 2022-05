Renuncia Carlos Ospina, comisionado de la Comisión de la Verdad

El único militar retirado en la Comisión argumentó, en Noticias RCN, que su decisión se centra en que no hay espacio para su versión.

“Ya no hay espacio para mí, ya no hay espacio porque dentro de la Comisión de la Verdad hay un señalamiento, una estigmatización sobre mi persona, me han dicho que yo soy parte de un complot, me han dicho que yo entré a la Comisión a hacer inteligencia, en que yo quiero dañar la Comisión de la Verdad y que yo estoy haciendo un informe que es un contrainforme, porque mi verdad es diferente a la de ellos”, dijo.

En su declaración dijo que no le permitieron trabajar con gente de su confianza que son exmilitares, lo que no sucede con otros Comisionados.

Frente al informe que entregará la Comisión, Ospina dijo que este documento tiene intereses políticos. “Cuando la responsabilidad en un conflicto armado es netamente del Estado y de sus Fuerzas Militares, pero se deja aparte los otros actores de la convivencia, se le está dando razón política a un sector”.

Por último, dijo que está diciendo todo esto ahora por sus principios, su ética y su moral, pero sobre todo por las víctimas. “Sobre todo que ese eje central de las víctimas se sienta con una verdad plena, absoluta, plural y todo el mundo se sienta escuchado. Y quiero que esa parte que está siendo invisibilizada sean escuchados”, expuso.