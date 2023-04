El Partido de la U, liderado por Dilian Francisca Toro, y el Conservador, bajo el mando de Efraín Cepeda, volvieron a 'abrir la puerta' para apoyar la polémica reforma a la salud que presentó la ministra Carolina Corcho y el Alto Gobierno.

Luego de una reunión de bancadas se acordó que presentarán 113 proposiciones cuando se inicien las discusiones en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y condicionaron que, si no se tienen en cuenta las sugerencias, las colectividades completas no apoyarán de forma definitiva el documento.

"El partido no acompañará el documento hasta que no sean acatadas todas las proposiciones que garanticen un servicio de salud mixto y de libre elección que preste las bondades de aseguramiento (...) Aquí no estamos adicionando temas nuevos. Estamos incluyendo en 133 proposiciones 12 puntos acordados con el Gobierno Nacional y que no fueron incluidos en el articulado", puntualizó al término de la reunión el senador Efraín Cepeda.

Ponencia positiva

El viernes antes de Semana Santa, los ponentes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes firmaron el documento de forma positiva, abriéndole la puerta a las discusiones en el Congreso de la República.

El representante Camilo Ávila, del Partido de la U; y el congresista Gerardo Yepes, del Conservador, firmaron el documento pese a que sus colectividades habían anunciado que no apoyarían el articulado debido a que el Alto Gobierno no habría tenido en cuenta las sugerencias que habían presentado en el pasado.

Ante esto, las directivas de la U llamaron a Ávila para que explicara sus razones por las cuales dio 'luz verde' a los debates de la reforma a la salud, que inicialmente no contaba con las mayorías en la Cámara de Representantes.