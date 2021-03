Reviven debate por proyecto que quiere implementar voto militar

El proyecto, sin embargo, afirma que los miembros de la fuerza pública no podrán tomar parte en campañas políticas o participar en debates de este tipo mientras sea un miembro activo de alguna institución militar o policial.

Algunos detractores del proyecto afirmaron que con este proyecto se busca modificar el orden constitucional de las elecciones populares para dar un marcado beneficio e los sectores políticos tradicionales.

El autor de esta iniciativa es Edgar Palacio Mizrahi, senador del partido Colombia Justa Libres, el cual ha argumentado que el voto es un derecho humano fundamental, por lo que la fuerza pública debe acceder a él.

“Es claro que nuestra fuerza pública no debe ser politizada, pero ante todo son ciudadanos y por lo tanto hay una inconsistencia en la Constitución Política, pues con buena intención, quizá por proteger a nuestra fuerza pública, pero el tema es que el artículo 13 y otros artículos y el 40 hablan de unos derechos que unos ciudadanos no pueden ejercer por una condición constitucional, eso hay que cambiarlo es decir los derechos humanos no pueden ser prohibidos en ninguna Constitución del planeta y en el caso del artículo 13 es claro que todos somos iguales y libres”, plantea el legislador.

En el 2020, Palacio radicó este mismo proyecto pero fracasó, el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no lo respaldó.

“Yo no estoy de acuerdo con el proyecto. A las tropas hay que preservarla y una manera de golpear muy severamente lo que es la cohesión de la Fuerza Pública sería abrir la puerta para que estas puedan participar en política”, afirmó en su momento el ministro fallecido.

Y agregó: “no me imagino cómo sería el tema de campañas políticas. Sin duda alguna involucrar a las fuerzas militares en política, sería el peor error que se podría cometer en el país”.

Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE), en entrevista con RCN Radio, afirmó que “no es conveniente, en este momento, que los militares puedan participar en los procesos electorales; pero, eso no significa que en el futuro no se pueda abrir esa posibilidad”.