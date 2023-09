¡Revolcón en la terna para Fiscal General! Presidente Petro sacó a Amparo Cerón tras varios cuestionamientos

La terna que la Corte Suprema de Justicia recibirá para elegir Fiscal General de la Nación acaba de tener un cambio por decisión del presidente Gustavo Petro, quien armó la lista de elegibles. La fiscal Amparo Cerón no va más y en su reemplazo estará una exfiscal auxiliar que en el pasado trabajó con el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La decisión del jefe de Estado se dio después de que criticaran a la funcionaria quien, durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira, estuvo al frente de las investigaciones por presunta corrupción con la multinacional brasileña Odebrecth.

El reemplazo de Amparo Cerón será la exmagistrada auxiliar Luz Adriana Camargo, quien en Guatemala trabajó con el ministro de Defensa que incluso estuvo esperando por ser incluido en la terna como Miguel Ángel del Río.

“Presenté una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí viendo cómo como fiscales actuaban en los procesos sin tener contacto personal en procesos que tenían que ver con el paramilitarismo. Básicamente, porque sentí que a pesar de la amenaza y la probabilidad casi segura de la muerte, no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial. Me dicen a raíz de ese hecho que yo soy un tonto porque lo que debería hacer es una terna de amigos muy cercanos, porque el fiscal tiene más poder que el presidente, tiene el poder de quitar o donar la libertad”, afirmó el mandatario ante decenas de personas que lo escucharon en Bucaramanga, el pasado 1 de septiembre.

La Corte Suprema de Justicia aceptó la terna y estaba empezando a evaluar a las tres candidatas, pero desde hace algún tiempo se especulaba sobre los cambios que podría tener por decisión del mismo presidente Gustavo Petro.

La inconformidad del jefe de Estado se habría dado toda vez que la fiscalía de Francisco Barbosa ya tiene a más de 50 personas imputadas por sus presuntos vínculos con la multinacional brasileña. Pero cuando Amparo Cerón estuvo al frente de las investigaciones, con Néstor Humberto Martínez Neira, fue muy poco lo que avanzaron las pesquisas.

La terna: tres mujeres del alto perfil

De forma repentina, el pasado 2 de agosto, el presidente Gustavo Petro entregó los nombres de las tres mujeres que conforman la terna de la cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elegirá Fiscal General de la Nación. Sin embargo, hoy sufrió una modificación.

Esta está compuesta por , Luz Adriana Camargo, Ángela Buitrago y Amelia Pérez Parra. Por primera vez, un jefe de Estado presenta tres mujeres para que lleguen al ente acusador de Colombia.

"He escogido tres mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como Fiscales para integrar la terna para designacion de Fiscal General de la Nación. Las tres tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia", afirmó el Presidente Petro en su momento.