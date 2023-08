$!Ricardo Roa habló sobre Nicolás Petro y la campaña presidencial: ¿No sabía que recibía dinero?

Posterior a eso, él se manifestó sobre el tema de los dineros irregulares en la campaña electoral de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales. “La campaña tuvo una metodología distinta a todas, en las que todos los recursos fueron centralizados”, por eso, según dijo, “el trámite de los recursos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue surtido” de forma correcta. Ricardo Roa tiene la seguridad de que no ingresaron recursos irregulares.

“No ha habido ninguna circunstancia que me lleve a pensar siquiera en renunciar a la presidencia de Ecopetrol. Entiendo que hubo rumores sobre una junta extraordinaria para evaluar mi permanencia en el cargo pero eso nunca sucedió”, aseguró.

El presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Roa, se pronunció por primera vez después de las afirmaciones de Nicolás Petro Burgos a la Fiscalía General de la Nación. Ahí es donde él afirma que a la campaña presidencial de su papá sí habrían ingresado dineros irregulares y de dudosa procedencia. Esto ha tenido en vilo a todo el país, pues se encuentra dividido sobre quién tiene o no la razón.

“Nicolás Petro no hizo eventos bajo la dirección de la campaña central”

“Yo implementé una serie de controles dirigidos a evitar al máximo las donaciones y aportes, así como a financiar los cupos disponibles por los bancos tradicionales y cooperativas”. De igual manera, sobre el porqué Nicolás Petro Burgos recibía recursos para la campaña, él explicó que no conoce la razón, pues los únicos autorizados a manejar esos dineros era el gerente general. Igualmente señaló que solo habían unos coordinadores logísticos que recibían publicidad e impresiones.

Ricardo Roa afirmó que Nicolás Petro no fue coordinador de la campaña de su padre y no saben por qué decidió inmiscuirse en ese proceso. “En las regiones, los coordinadores logísticos nunca tenían la función de gestionar recursos, únicamente de recibir la publicidad. Pero, Nicolás Petro no hizo eventos bajo la dirección de la campaña central”, dijo a Blu Radio. Lo cierto es que en los próximos días, las cosas seguirán avanzando para determinar situaciones en específico.

Además de eso, se espera que Nicolás Petro colabore en plenitud con la justicia colombiana para explicar todo el lío en el que está envuelto. Así lo afirmó en los últimos días, pues quiere estar en el nacimiento de su hijo, el cuál tendrá con Laura Ojeda. Según se precisó hace unos días, el hijo del mandatario espera con creces el fallo en estos momentos de incertidumbre y mucha expectativa en el país.