Riesgo de fuga y obstrucción a la justicia: las alarmas de la Corte Suprema sobre Arturo Char

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura en contra del exsenador de Cambio Radical, Arturo Char, por presuntamente estar vinculado a casos de corrupción y compra de votos con la también exsenadora cercana al Clan Char, Aida Merlano Rebolledo.

En la providencia, el alto tribunal afirmó que la decisión judicial, que incluso tiene pedido de circular roja a la Interpol, obedece a que el exsenador cercano a Germán Vargas Lleras podría obstruir a la justicia además que podría representar riesgo de fuga.

Justamente el expresidente del Senado reside en un exclusivo sector en Miami, Estados Unidos, donde se radicó luego de renunciar a su curul en el Senado para dedicarse únicamente a su proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia.

Si bien es cierto está en otro país, el excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, quien es cercano al Clan de los Char, afirmó que Arturo Char regresará a Colombia para responder ante el alto tribunal.

"Celebro la decisión de Arturo Char de regresar al país y presentarse ante la Corte Suprema de Justicia. Seguro esto ayudará en su defensa y le permitirá probar su inocencia", afirmó en sus redes sociales.

Por su parte, el hermano del candidato a la Alcaldía de Barranquilla dijo en sus redes sociales que es respetuoso de las decisiones judiciales y que las "mentiras" de Aida Merlano, que lo salpican, serán aclaradas.

"Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica", escribió en su cuenta de Twitter el excongresista tras conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Aida Merlano, la punta de iceberg

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura en contra del exsenador Arturo Char, por los presuntos hechos de corrupción que lo vincularían directamente con la también exsenadora Aida Merlano, quien ya recibió dos condenas por violar topes electorales y por compra de votos en 2018.

Tras la fuga de Merlano, en 2019, y tras su recaptura en Venezuela, ante la justicia de ese país habló la mujer que incluso sostuvo una relación amorosa con Arturo Char, uno de los hermanos del hoy exsenador con orden de captura.

Según relató Aida Merlano, el Clan de los Char, que vuelve a intentar recuperar la Alcaldía de Barranquilla, pagó altas sumas de dinero para que su fuga se pudiera dar de un consultorio en el Norte de Bogotá, a donde fue a una cita médica con el odontólogo.

Pero las declaraciones de la expolítica, que ya tiene dos condenas encima, no quedaron ahí. La mujer contó que tanto el Clan de los Char como los Gerlein, dos casas políticas tradicionales de la Costa, financiaron de forma irregular su campaña política en 2018, cuando llegó al Senado con Lilibeth Llinás, como su fórmula bicameral.

En su momento, desde Venezuela, Merlano nombró a Julio Gerlein, a los hermanos Arturo, Fuad y Alejandro Char, además de otros políticos, empresarios y excongresistas en el entramado que se denominó como ‘La Casa Blanca’.

En la ‘Casa Blanca’, según ella, funcionaba una organizada empresa criminal que contaba con tecnología para rastrear los votos comprados y verificar que efectivamente llegaran a las urnas. También dijo que se vendían paquetes de votos al por mayor a otros candidatos que adquirían sus servicios.

De igual forma, Aida Merlano Rebolledo dijo que las dos casa políticas quisieron asesinarla para así poder evadir a la justicia colombiana.