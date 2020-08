Rifirrafe entre Gobierno Nacional y alcaldesa de Bogotá por el Páramo de Santurbán

En una charla que sostuvo Claudia López, alcaldesa de Bogotá, con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a través de las redes sociales, la mandataria de la capital de la república lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Iván Duque.

“Aquí hay un tema de centralismo burdo y además de política del engaño, el presidente Duque dijo en campaña que se comprometía a proteger el páramo Santurbán, sería inaceptable, si existiera revocatoria, sería una causal de revocatoria que uno diga una cosa para elegirse y luego haga exactamente lo contrario, yo creo que esa política de la mentira y el engaño hay que castigarla seriamente en la política colombiana”.

Esto generó una fuerte reacción de parte de algunos funcionarios de la Presidencia de la República como Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien le pidió a Claudia López que se dedique a gobernar y no a promover engaños.

"Iván Duque cumple sin excusas al proteger el medio ambiente: 60mil hectareas de bosques salvados. Reducción del 19% en la deforestación . 35 millones de árboles sembrados . 2.200 megawatts de energías solares y eólicas. Protección de la Amazonía.

Alcaldesa Claudia Lopez, gobierne en vez de promover engaños y revocatoria inexistente".

Aunque el presidente Iván Duque no se refirió exactamente sobre lo dicho por Claudia López, la semana pasada dijo: “El proyecto Soto Norte no es un proyecto que yo haya adjudicado, ese proyecto no lo adjudicó este Gobierno, eso viene de tiempo atrás. Lo más importante ahora es que quede muy bien delimitado en la escala que corresponde el páramo, que quede bien delimitada la línea de influencia y que quede bien delimitada también, y eso es muy importante, cuáles son las zonas de riesgo. Pero se necesita una delimitación donde la sociedad diga aquí sí, aquí no y qué tipo de condiciones. Más allá de entrar a la pregunta puntual de si es la mina o no es la mina, yo lo que espero es que el proceso de delimitación se finiquite y se finiquite exitosamente”, señaló el presidente Duque.

Duque resalta su labor en la protección del medio ambiente

En el marco de la cumbre por la Amazonía, el presidente Iván Duque Márquez, aseguró que tal y como lo prometió en su campaña por la Presidencia, el Gobierno ha avanzado en varios frentes relacionados con la protección del medio ambiente.

“Durante un largo periodo de campaña presidencia les dijimos a los colombianos que llegaríamos al Gobierno para poner la agenda ambiental en el corazón, con resultado plausible. Dos años después hemos visto a Colombia avanzar en la transición energética, pasando de menos de 60 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales a haberlas quintuplicado y con la meta de llegar a 2.500 megas como mínimo en agosto de 2022”, aseguró el mandatario.

Duque agregó que en su Gobierno también se ha avanzado en la expedición de diferentes leyes y mecanismos jurídicos que tienen el objetivo de proteger el medio ambiente, tales como la ley de vehículos eléctricos y el Acuerdo de Escazú.

“¿Falta mucho? Es cierto, pero este avance significa la mayor reducción de la deforestación en los últimos años en nuestro país. Es cierto que esta es una tarea diaria, permanente, constante, pero en estos dos años hemos visto reducciones significativas”, aseguró el mandatario.

De igual forma, según el jefe de Estado, se ha dado pasos significativos en la calidad del aire, donde, no solamente, hay un marco normativo más sólido sino que también se ha vinculado a los sectores minero-energéticos en esta transición.

“El narcotráfico, que con los cultivos ilícitos, cuando siembra una hectárea de coca está destruyendo casi dos hectáreas de selva tropical húmeda y lo propio ocurre con la extracción ilegal de minerales, por eso también hacemos un llamado a que en nuestro plan de acción y en nuestro trabajo integrado multilateral enfrentemos esos fenómenos y denunciemos ante los ojos del mundo que son ecocidas que merecen una sanción ejemplarizante”, señaló el presidente.