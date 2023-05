Rifirrafe Petro-Barbosa: ¿Quién manda a quién?

Barbosa califica a Petro de ‘dictador’

“Estamos notificados que el señor Gustavo Petro asumirá otras funciones y desconocerá la institucionalidad que hemos construido”, sostuvo el fiscal general, Francisco Barbosa en declaraciones a la emisora Blu radio sobre el rifirrafe con el presidente, a quien calificó como “dictador”.

El fiscal Barbosa anunció que solicitará una reunión de la Comisión Interinstitucional de Justicia, de la que hacen parte las tres cortes y otras organizaciones judiciales y que pedirá medidas cautelares ante organismos internacionales para garantizar su seguridad.

De igual forma, el funcionario no descartó presentar una demanda ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el jefe de Estado.

“No he faltado a la constitución”: Petro

“El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado”, dijo el presidente Gustavo Petro.

“El jefe del Estado ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?”, interrogó Petro, al referirse de nuevo a la falta de acción de la Fiscalía ante el asesinato de 200 personas que estaban en una lista del Clan del Golfo, cuestionamiento que originó el choque de declaraciones con el fiscal Barbosa.

¿Quién manda al fiscal?, se pregunta racero

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, cuestionó que el fiscal Francisco Barbosa hable de separación de poderes cuando, según él, “viene aquí al Congreso a amedrentar a los congresistas para que voten en contra de los proyectos del Gobierno”. En declaraciones a CM&, del canal Uno, Racero se preguntó “¿quién es realmente el jefe del fiscal?, ¿el anterior gobierno?, ¿Duque?, ¿Uribe? ¿El Clan del Golfo?”.

“De acuerdo con Racero, “esa es la pregunta que se le hace públicamente y que le hizo el presidente de la República, y que le ha hecho un periodista tan importante como es Gonzalo Guillén, cuyas investigaciones han dado resultados verídicos”, publicó CM& en su sitio web.

“no tiene superior Jerárquico”: Corte

El presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, sostuvo que “el fiscal general de la Nación no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República. Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.

El presidente del alto tribunal aseguró que recibe con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República e hizo un llamado “a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos”.