San Andrés, la nueva ruta que usan migrantes que buscan llegar a Estados Unidos

Desde el 17 de diciembre del 2022, 24 venezolanos y dos personas de otro país suramericano, desaparecieron en la isla de San Andrés, tras zarpar en una lancha en horas de la noche.

Entre este grupo se encuentran las tachirenses Jacqueline Velazco Zambrano, de 51 años, y Grecia Yarleni Roa Velazco, de 23 (madre e hija), quienes partieron desde una lancha desde la isla con destino a la Corn Aisland de Nicaragua. Gran parte de los tripulantes de la referida embarcación son menores de edad.

José Gregorio Roa, esposo de Jackelin, denunció que las autoridades de Colombia y el gobierno de Nicaragua están enterados de estas desapariciones, “pero nosotros no hemos recibido ninguna información por parte de ellos”.

Roa hizo un llamado a las autoridades de Colombia, sobre todo a las que están a cargo de prestar seguridad en la isla.

Desde el estado Táchira, monseñor Mario Maronta manifestó recientemente que la Iglesia Católica intervendrá en los temas de los desaparecidos en San Andrés, mediante algunas autoridades eclesiásticas o de índole político, con la finalidad de obtener respuesta en torno esta situación.

Tragedia más reciente

Las aguas cálidas de las islas de San Andrés y Providencia no fueron el paso seguro y controlado que se esperaban los migrantes venezolanos que evadieron el tapón del Darién para llegar más seguros a Estados Unidos.

Pese a que tomaron esa ruta un poco más larga y costosa, terminaron en una riesgosa embarcación que dejó a 38 personas desaparecidas y en el misterio de si murieron ahogados tras naufragar o se encuentran vivos y en un cayo cercano o en manos de secuestradores.

La tragedia ocurrió en la noche del 21 de octubre de 2023. Dos grupos de migrantes se escabulleron hasta un puerto ilegal en San Andrés y se embarcaron en dos lanchas distintas: una que llevaba 12 tripulantes y otra con 38. A bordo iban venezolanos y colombianos que esperaban llegar a Nicaragua y luego a EE.UU., donde se quedarían viviendo de manera irregular para buscar un mejor futuro.

Pasaportes y posible secuestro

Lo primero que levantó las sospechas de las familias fue una serie de bolsas con ropa y documentos que hallaron en Costa Rica. En total eran 8 pasaportes y 2 cédulas que correspondían a 9 de las 38 personas reportadas como desaparecidas en esa lancha del 21 de octubre.

“¿Por qué encontraron esos documentos si se supone que se ahogaron en medio del mar? Pareciera que no se trata de un naufragio, sino de trata de personas. No podemos asegurar que sea un secuestro, pero alguien los tiene porque nuestros familiares se han conectado a redes sociales y eso no podría ser si no tuvieran internet”, dijo la venezolana Leidy Cardona, hermana de Natali Cardona, una de las migrantes desaparecida.

Y lo mismo asegura Wilson Gómez, quien reporta que las redes sociales de su esposa aparecen abiertas y activadas regularmente aunque no responde su mensajes. De hecho, Gómez ha recibido llamadas extorsivas en las que le aseguran que tienen a su esposa Dilimar Guevara y a sus niños de 3 meses y 13 años de edad.

Oferta de los viajes

Los familiares han comentado que sus parientes conocieron, mediante publicidad que circula en las distintas redes sociales, sobre la oferta de esos viajes y a partir de allí hicieron contacto con los promotores de dichas ofertas. Otras personas contactaron directamente a los promotores, referidos por amigos o familiares que habían realizado esa travesía con anterioridad sin contratiempos.

Algunos interesados adquirieron los “paquetes de viaje” con transporte y boletos aéreos desde Venezuela; otros se trasladaron por su cuenta a la Isla y se acogieron a los paquetes de hospedaje, comida y el traslado en lancha. Se comenta que el costo del paquete mínimo de viaje estaba en el orden de 1.000 dólares hasta pisar territorio nicaragüense y el paquete completo hasta llegar a México entre 4.500 y 5.000 dólares.

Una vez conocida la desaparición de las diferentes embarcaciones, los familiares se dirigieron a las autoridades marítimas de San Andrés para solicitar que se activaran las labores de búsqueda y salvamento y tratar de ubicarlos a la brevedad. Se estableció contacto directo de uno de los familiares con el personal de la Armada de Colombia destacado en la Isla de San Andrés. En fecha 24 de octubre de 2023 se presentó una denuncia en la Fiscalía Delegada ante los Jueces Municipales Adscrito ante la Dirección Seccional de Fiscalías San Andrés Isla, Unidad Fiscalía Local 30.

Para efectuar las denuncias vía electrónica ante la Fiscalía de San Andrés, se instó a los familiares a utilizar el “Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas”. Un importante número de familiares de los desaparecidos ha enviado sus denuncias al correo indicado y al día de hoy ninguno de ellos ha recibido confirmación o soporte de que su denuncia ha sido recibida ni que esté siendo procesada.

Crean comité de familiares de desaparecidos

Los familiares de las víctimas desaparecidas en San Andrés conformaron el Comité Internacional de Familiares y Amigos de Migrantes Venezolanos Desaparecidos en Colombia. Entre el 29 y 2 de diciembre, el comité integrado, fundamentalmente, por familiares de varias de las personas que viajaban en la lancha desaparecida el 21 de octubre, pero también por familiares de otros migrantes desaparecidos en otras lanchas que también zarparon de la isla de San Andrés hacia Nicaragua, volvió a acudir a Colombia.

Hasta el día de hoy, hay al menos 4 embarcaciones desaparecidas y aproximadamente entre 100 y 140 migrantes venezolanos, cuyo paradero se desconoce.

