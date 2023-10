Luego de la decisión de Cruz Verde de dejar de suministrar medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) a los usuarios de Sanitas, desde el próximo 15 de noviembre, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que esta EPS debe entregarle los medicamentos a sus afiliados con o sin Cruz Verde.

"Es obligación de la EPS. Sanitas no puede de ninguna manera creer que no va a cumplir con las funciones que le corresponden. Los 5.8 millones de colombianos pueden estar tranquilos, no hay ningún problema. Van a tener sus drogas y las van a tener al día. Cumple porque cumple la EPS, con Cruz Verde o sin Cruz Verde, con cualquier otro proveedor", dijo.

Cruz Verde anunció anoche la decisión, que, según explicó en un comunicado, se debe a que EPS tiene una deuda sin pagar acumulada de alrededor de 400 mil millones de pesos. La deuda ha sido generada por la los medicamentos e insumos no PBS, asumidos por Cruz Verde.

El ministro aseguró que el Gobierno está al día en sus pagos y que es un asunto entre particulares que ellos deben resolver. Sin embargo, aseguró que, a través de la Superintendencia de Salud, se protegerá a los usuarios para que no dejen de recibir sus medicamentos.

"Para toda la comunidad, los 5.8 millones afiliados pueden estar tranquilos, porque tienen que cumplirles. Es un proveedor, no todos los proveedores", agregó.

Aseguró que la controversia tiene que ver con drogas muy específicas, pero Cruz Verde continúa proveyendo todos los medicamentos incluidos en el Plan Básico, que son cubiertos con lo que reciben las EPS por UPC, que, según dijo, equivale al 96% del total de la atención.

Por su parte, Félix León Martínez, director de la Adres, afirmó: "Sanitas tiene uno de los peores antecedentes en el comportamiento de los recobros al sistema. Es la que mantiene uno de los porcentajes de negaciones de las auditorías más grandes. No es la mejor práctica ni la más sana en términos de presentación de cuentas del sistema, y por eso tiene unos porcentajes de glosa mucho mayores que otras EPS".

"De lo que va del presente Gobierno, desde agosto de 2022 hasta el 30 de octubre de 2023, se han recibido, por parte de la Superintendencia, un total de 30.236 reclamos por la no entrega de medicamentos, a partir de información generada por usuarios de la EPS Sanitas en todo el territorio nacional", dijo el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.

La deuda por parte de Sanitas asciende a un monto considerable, lo que ha llevado a la drástica decisión de Cruz Verde de dejar de suministrar medicamentos y servicios que no están incluidos en el PBS.

Entre los productos y medicamentos que dejarán de entregarse a los usuarios de Sanitas se encuentran: pañales para niños y adultos, bolsas de colostomía, suplementos o complementos vitamínicos y nutricionales, cremas antisolares, medicamentos para la memoria, anorexígenos, medias elásticas de soporte, sillas de ruedas, plantillas y zapatos ortopédicos, vendajes acrílicos, lentes de contacto, toallas higiénicas, y otros dispositivos y prótesis.