Santos dice que el gobierno tiene doble discurso sobre acuerdos de paz

La afirmación del exmandatario nacional la dio en un programa de opinión que por las redes sociales inauguró el senador del Partido de la U, Roy Barreras, que se llama Columna Vertebral, el cual lo lanzó teniendo al exmandatario, quien habló de asuntos particulares de sus ocho años de gobierno, como también de la actualidad.

Frente al tema de la paz, sostuvo que le produce dolor ver informes como el del Instituto Kroc, en donde se hace un balance de cómo avanzan los acuerdos. Juan Manuel Santos manifiesta que “dicen que están cumpliendo e implementando los acuerdos pero cuando uno ve lo que están haciendo, hacen muy poco, el doble discurso es engañoso y contraproducente”.

Al ser preguntado por el senador Barreras sobre la función de los expresidentes, Santos señaló que “creo que no contribuye al progreso del país que el presidente que acaba de salir se dedique a señalar, criticar y a hacer oposición. Por supuesto que me preocupa, es durísimo lo que pasó con el Acuerdo de Paz, yo vi el daño que le hizo al país, la imagen internacional fue muy mala, pero después la reconstruimos. No fue fácil toda la propaganda negativa que salía del propio país y de la propia oposición”.

Recordó que por ejemplo en Estados Unidos los expresidentes dan un paso al lado y cuando los requieren por algo importante acuden.