Santos pidió perdón a todas las víctimas de los falsos positivos

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, contó ante la Comisión de la Verdad cómo se enteró sobre la existencia de falsos positivos dentro del Ejército, pidió perdón por ellos y analizó las razones por las que se produjeron estas conductas criminales en la época que fue Ministro de Defensa.

“Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma, que esto nunca vuelva a pasar”.

Le puede interesar: Alejandro Ordóñez, el designado para trabajar con la Cidh sobre temas del Paro Nacional

El expresidente contó, en una declaración que duró cerca de una hora, que los falsos positivos se produjeron por la alta presión por resultados que había en las Fuerzas Militares y que reconocer este hecho y responder moralmente por él es la mejor forma de recuperar el honor de la institución.

Explicó que cuando llegó al Ministerio de Defensa, el 20 de Julio de 2006, compartía con el presidente Álvaro Uribe su objetivo de derrotar a las Farc, pero que la diferencia estaba en el cómo. También reconoció que en ese momento escuchó sobre los falsos positivos, pero no les creyó.

“Si bien el documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total, nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado, los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, agregó Santos.

Falsos positivos

Frente a los falsos positivos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz ocurrieron entre 2002 y 2008 en más de 6.400 casos, dijo que “entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentaran. No les di credibilidad, no me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo, yo también me arropé en la bandera tricolor y en repetidas ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial consideraban malvadas acusaciones”.

Agregó que se comenzó a quitar la venda de los ojos en 2007, cuando las denuncias comenzaron a llegar acompañadas de pruebas, y se dio cuenta de la presión que existía en las Fuerzas Armadas para producir bajas.

Esto con base en los resultados que les entregaban en las visitas a batallones, donde el número de muertes estaba de primero.