Salud mental, rarezas y soledad

En el libro “El peligro de estar cuerda”, habla de la rareza y de ser raros. ¿Qué significa que los seres humanos seamos raros?

Hay una idea completamente equivocada y mentirosa con la palabra normal, que es sinónimo de lo más habitual, de lo más abundante, de lo que todo el mundo hace. Eso no es cierto. En 2018, en la Universidad de Yale hicieron un estudio y concluyeron que la normalidad no existe, que lo llamado normal no es más que la media estadística de todas las posiciones diversas y oposiciones de los seres humanos frente a un punto, entonces esa media estadística no es más que una falacia. La normalidad no existe porque la gente es divergente y no debe haber una sola persona en el mundo que atine con esa medida estadística, así que lo normal es ser raro en una amplísima gama de rarezas.

¿En qué momento de su vida descubrió que no somos normales y más bien que somos raros?

Siempre. Mi libro empieza diciendo que siempre he tenido la certidumbre de que mi cabeza no funcionaba bien, que algo no estaba bien dentro de mi cabeza. Así que siempre tuve esa sensación como muchísima gente desde pequeña, de que no casaba con ese molde, luego ir viendo hasta qué punto ese molde es falso.

¿Cómo lo logró?

No sabría decirte, pero hace mucho que tengo esa convicción. Hace muchísimo tiempo estoy convencida de que la normalidad es una construcción cultural, social y arbitraria.

¿Esta rareza está en toda su literatura o más bien hay otros temas?

Siempre están los mismos temas en el fondo escribas lo que escribas. En primer lugar la muerte, mis libros son muy existencialistas, obsesionados por la muerte y por el paso del tiempo, es decir, lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo. Otro tema es la falta de fiabilidad de la realidad. Para mí, la realidad es algo decorado, una sensación, una construcción imaginaria, es un espejismo porque el cerebro inventa lo que no ve, o sea que vivimos literalmente en un espejismo, entonces la realidad es algo poco fiable, tiene mucho que ver con un relato social. Esa realidad en cualquier momento se puede derrumbar y puede cambiarse.

¿Cuándo cambian esos espejismos?

Los espejismos se rompen y cambian por otra cosa, esa es la falta de fiabilidad de lo real. Así pasan catástrofes, pasan cosas de repente; por ejemplo, viene la pandemia, se acaba, viene otro espejismo del tiempo.