"Se deben respetar las decisiones que tome el Congreso, gústele o no al presidente Petro": congresista Katherine Miranda

Sinceramente esas reformas tienen futuro siempre y cuando sean producto de consensos y consensos no sólo con los partidos políticos, sino con los empleados, a los gremios, veo reformas más focalizadas en generar beneficios a los sindicatos que a un bien general. Hay que generar unos beneficios que son importantes y que pueden tardar un poco más para generar esas reformas. Esa doble moral es la que no podemos permitir.

No lo sé, yo espero que los partidos no vayan a ser irresponsables y nada más por tener unas gabelas con el gobierno nacional y ponga en riesgo la salud de los colombianos, creo que el momento que estamos viviendo en Colombia, si bien se votó por un cambio, en todos los sectores políticos encontramos que se necesitan hacer diferentes reformas y se necesita ser responsables para hacerlas y en qué tiempos.

Al final uno se termina pareciendo a su enemigo y no están haciendo nada diferentes que lo que criticaron durante muchísimos años al presidente Uribe, al presidente Duque, al presidente Santos. Entonces, no solamente en el modo digamos de atacar al que piensa diferente, sino adicionalmente en las prácticas, en las prácticas políticas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque realmente están actuando de la misma manera.

- ¿Han vuelto a evaluar la posibilidad de declararse independientes?

Eso siempre ha estado sobre la mesa y en todas las reuniones es punto de discusión. Sin embargo, la decisión que se ha tomado como partido es esperar un tiempo, darle un poco más de tiempo al Gobierno Nacional para tratar de generar este Acuerdo Nacional. Esa ha sido la apuesta de las directivas del partido y es tratar de ser parte de este gran acuerdo nacional para ayudarle al país.

- Preocupa el tono que están usando algunos ministros como como del Interior que ha 'casado' mucho enfrentamiento con los gobernadores. Esta semana también fue muy virulento con ustedes en la Cámara

Sí, digamos, yo creo que el ministro del Interior tiene que ser casi que un canciller, el ministro de la diplomacia, y hoy lastimosamente vemos que no es así. Sin embargo, no es algo exclusivo del ministro del Interior. A mí me preocupa gravemente las declaraciones de la ministra de Agricultura donde se nos notifica que la reforma agraria no va a ser pacífica. Digamos que, en esa medida justifica esa ayuda a las movilizaciones. La primera vez en la historia de Colombia que, con presupuesto público, con recursos públicos, se está instando a unas movilizaciones sociales. Yo creo que eso puede ser profundamente peligroso. No podemos permitir, porque acuérdese que la reforma agraria pasa por el Congreso. Entonces, estas movilizaciones son para presionar al Congreso de la República, acá se tiene que respetar la separación de poderes. Acá se debe respetar las decisiones que tome el Congreso, gústele o no al presidente Petro.

- ¿Ese será el tono que va a usar el gobierno en adelante, que no permitirá crítica?

Espero que no, espero que el Congreso no se deje presionar y no se deje asustar, no creo que se tenga que utilizar las movilizaciones sociales, esto demostraría que el argumento no es el arma poderosa, sino la amenaza. Yo creo que hay que respetar la separación de poderes y si bien el gobierno puede presentar una reforma agraria con toda la legitimidad del mundo, pues el Congreso también tiene la legitimidad de hacer las modificaciones que considere pertinentes.

- ¿Las declaraciones de Nicolás Petro o las de esta semana de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, que revelan muchas cosas, eso va a tener resultado alguno o simplemente es el eco de la semana?

Yo no me puede pronunciar frente al tema, hago parte de la Comisión de Acusaciones, sin embargo, yo espero que pues que las investigaciones avancen.

¿El nombramiento de Laura Sarabia en una entidad tan potente como Prosperidad Social es bueno?

Es un pésimo mensaje para el país. Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, pero, un poco parafraseando los trinos que en su momento colocó Gustavo Petro senador, lo dejan un poco mal parado con respecto a quienes debían conformar su gabinete.

En su momento dijo que ninguna persona que tuviera el más mínimo tufo de corrupción, de responsabilidad en el manejo de los recursos o en que haya tenido investigaciones estaría en su gobierno y hoy hace completamente todo lo contrario. Él habla de golpe blando, yo a veces hablo de golpe duro, pero que ellos mismos se propinan.