Desde la Casa de Nariño se confirmó que el actual decreto que rige, que es el 835 del año 2021, será eliminado y modificado. La nueva normativa será revisada y publicada en los próximos días.

El decreto fue creado en el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, en el que se estableció ciertas condiciones al momento de que el presidente y la vicepresidenta tengan que asistir a un mismo evento.

“Es necesario impartir instrucciones en materia de seguridad para los desplazamientos de presidente y vicepresidente de la República a efectos de garantizar la seguridad, la vida y la integridad física y para preservar con ello el mantenimiento del orden público”, dice el decreto en su parte motiva.

La decisión de eliminarlo se dio luego de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien lo calificó negativamente.

“¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde está el presidente no puede estar la vicepresidenta, porque nos pueden matar a los dos, entonces es un papayazo, pues eso dice el decreto, nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está”, explicó en medio de un evento público.