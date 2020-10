Se entregó a la Policía conductor que arrolló a ciclista en El Cerrito, Valle

Francisco Domínguez, el ciclista víctima del accidente, resultó gravemente herido y permanece en hospitalización.

"El responsable de estos hechos se hizo presente en la seccional de Tránsito de Palmira, con el vehículo y en compañía de su abogado. A esta hora se realiza inspección judicial del vehículo con presencia de Policía", reveló la Gobernadora.

El accidente ocurrió el pasado jueves, cuando Domínguez, comunicador de profesión y gerente de una empresa, se desplazaba con otros ciclistas por la zona rural de El Cerrito, entre Santa Elena y El Paraíso, vía donde fue embestido por un carro que se dio a la fuga.

"Yo iba atrás en el grupo, a rueda del último, y en ese momento todos salen de la carretera. Yo no sé por qué se salen y lo único que veo es que me golpeo con la llanta del último. Lo que hace la bicicleta es tirar hacia la carretera, yo veo un carro que viene de frente, un carro Skoda verde, que me golpea y me deja tirado en el piso", contó esta semana el hombre de 37 años que quedó con múltiples fracturas en la columna.

"El vehículo invade el carril, la vía en la que íbamos es de dos carriles. Nosotros íbamos por el derecho, él iba subiendo por el izquierdo, y lo que hace es intentar adelantar otro carro, no le importó que nosotros fuéramos en el carril derecho con la prioridad y enfrenta a nuestro grupo de frente", dijo.

A raíz de la divulgación del caso y la fuga del responsable, la Gobernación del Valle ofreció el martes pasado 20 millones de recompensa por el conductor del vehículo.

"La cultura vial debe primar entre quienes se movilizan por las carreteras de nuestro departamento y la práctica del deporte no puede ser una exposición de la vida. Desde la Gobernación del Valle hacemos un llamado a la cordura", dijo en su momento la gobernadora Roldán.