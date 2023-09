“Se incauta una tonelada de droga al día”: Armada nacional de Colombia

Con la directriz de atacar a los grandes traficantes y no a los pequeños cultivadores, la interceptación en los mares de los cargamentos que salen de Colombia ha tomado cada vez más relevancia.

Estamos preparando la versión número 11 donde esperamos que más países se vinculen, abarcando más capacidad. No solamente quedarnos con la incautación sino también afectando cada uno de los eslabones que compone el narcotráfico mundial, para eso estamos buscando más alianzas y mayor participación en el mundo.

Colombia es un país líder en interdicción marítima y lucha contra el narcotráfico. Nosotros hemos ido avanzando históricamente en registros de incautación. Este año estamos rompiendo los récords de incautación con la política del gobierno de enfocar el esfuerzo precisamente en la interdicción marítima y de esa manera nosotros hemos logrado en el espacio Caribe y en el Pacífico registrar incautaciones importantes, no solamente con nuestros medios, sino también en alianza con países amigos que hoy en día se vinculan con sus capacidades en la lucha contra el narcotráfico.

En la isla de San Andrés también llegan migrantes y son engañados por personas inescrupulosas que les ofrecen y les garantizan un tránsito seguro que no es real, exponiéndolos a situaciones complejas que pueden afectar hasta su vida. Por eso la Armada Nacional con nuestros hombres de guardacostas hace una presencia permanente para neutralizar estas actividades ilícitas y garantizarles a estos migrantes que tengan un tránsito seguro por territorio colombiano, sea en tierra o marítimo.

En el ARC van 90 personas en total entre tripulantes que manejan el buque e investigadores que manejan el programa, no solamente de la Armada sino de diferentes universidades y diferentes programas, en este caso Ecopetrol se vincula a nosotros para mirar la dinámica y el comportamiento del combustible y buscar combustibles amigables a futuro para las operaciones.

Luego de varios viajes de Colombia a la Antártida, ¿Se tiene pensado instalar una base propia en el continente blanco?

Es la intención, es un sueño, pero no es algo que se va a hacer realidad a corto plazo. Tenemos que seguir avanzando en el conocimiento y en asocio con otros países que tienen más recorrido y más experiencia, tenemos muy buenas relaciones nosotros tenemos unas capacidades que ellos no tienen y los compartimos y de esa manera tenemos intereses en común. No es algo que sea prioritario, pero sería a futuro interesante contar con una base colombiana en la Antártida.

¿Como está actualmente la flota de la Armada de Colombia y a propósito del funcionamiento del astillero colombiano?

Estamos avanzando también en la industria naval gracias a la capacidad que tenemos con nuestro astillero Cotecmar, un astillero joven en la industria de astilleros pero que ha crecido a pasos agigantados por el conocimiento que hemos adquirido nuestros hombres y mujeres que pertenecen al astillero.

En este momento estamos, gracias al apoyo del gobierno nacional en la construcción de diferentes embarcaciones que sin duda alguna van a aportar a la soberanía, pero también al trabajo de la doble función que tiene la Armada Nacional, no solamente en temas de seguridad y de defensa, sino también de apoyo a las comunidades, atención de desastres y de esa manera tener más capacidades para atender de manera dinámica las necesidades de la comunidad que especialmente viven en la costa colombiana.

¿Cuál es el estado actual de la flota naval de la Armada, se habla de un envejecimiento de la flota?

Tenemos un proceso normal de envejecimiento de nuestras unidades capitales, las unidades estratégicas, la fragata, los submarinos y por eso estamos abocados a que con nuestro astillero, con el conocimiento, con el estudio y en lo que tiene que ver con la industria naval avanzar en la construcción de nuevas unidades que soporten y que reemplacen las unidades actuales para garantizar, no solamente la soberanía sino la capacidad de atención que se pueda presentar en el espacio marítimo colombiano.

