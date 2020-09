Dado que las cifras del avance del COVID-19 han ido evolucionando positivamente y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo ha caído al 54%, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que se levantará la medida del pico y cédula en la ciudad y se aliviarán algunas de las restricciones al comercio.

Según explicó la alcaldesa, la capital de la república pasó ya por el pico de contagio de la enfermedad hace más de dos semanas y desde entonces se ha reducido significativamente la tasa de reproducción del virus, el número de muertes y el número de casos nuevos de contagio que se registran en la ciudad.

“Estamos listos para la nueva normalidad. Pero que esa nueva normalidad se convierta en una nueva felicidad y no una nueva preocupación depende de cada uno de los ciudadanos”, manifestó la alcaldesa.

La más importante de las medidas y que implica cambios en toda la ciudadanía es el levantamiento del pico y cédula. La alcaldesa anunció que desde mañana se acaba dicha medida que estuvo rigiendo durante casi todo el periodo de aislamiento.

“No va a haber pico y cédula, pero si va a haber pico y placa, a partir de esta semana. Todos los sectores tendrán horarios diferenciados y deberán cumplir los protocolos de seguridad específicos, más las tres normas básicas de seguridad: distanciamiento social de dos metros, lavado de manos y el uso de tapabocas. Sin esas tres medidas es imposible”, aseguró López.

Además, se levantarán las limitaciones de días en los sectores económicos, es decir, que podrán operar todos los días y no por turnos como estaba establecido. En este sentido, el comercio al por menor de bienes no esenciales podrá abrir sus puertas todos los días, pero con la salvedad de que deberá abrir solo desde las 10:00 a.m.

“Es posible que haya un rebrote y haya un segundo pico, pero con estas medidas queremos producir un pico lo menos agravado posible, que sea lento y no ponga en riesgo las capacidades instaladas. Con estas medidas podemos lograrlo”, agregó la alcaldesa.

En cuanto al regreso del pico y placa, López señaló que tras recoger los comentarios de la ciudadanía, no se pondrá la restricción para el sábado, es decir, que el pico y placa seguirá haciéndose de la manera como se hacía tradicionalmente y hasta el viernes. Sin embargo, recordó que si se observa alguna alteración en el medio ambiente por la polución ejercida por los vehículos, se dará vía libre a la medida de pico y placa durante el sábado.

Por otro lado, la alcaldesa aseguró que habrá nuevas excepciones que empezarán a regir en la restricción del pico y placa.

La primera será para todo el personal de salud que deberá acreditarse para poder circular todos los días por la ciudad; también, se habilitará el pico y placa solidario, el cual podrá ser pagado por los ciudadanos para tener permiso de circulación, sin embargo, si el vehículo transporta a más de tres personas se pueden beneficiar y eximirse de la restricción, pues lo que se quiere es limitar la cantidad de vehículos en las vías de la ciudad.

La tercera tiene que ver con los vehículos eléctricos, híbridos o dedicados, cualquiera de estos automotores podrán circular si cumplen con los requisitos necesarios.

Ante este nuevo panorama, la alcaldesa recordó que, “no podemos bajar la guardia, estaremos por muchos meses más por una pandemia global y mortal”.