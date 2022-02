Se usará el tapabocas por más tiempo en el país: MinSalud

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se refirió a la discusión sobre la necesidad de continuar con el uso del tapabocas de manera obligatoria y señaló que “por un tiempo importante seguiremos usando tapabocas en espacios cerrados”. Lea aquí: COVID-19: tercera dosis de Pfizer aporta más eficacia

El Ministro afirmó que el Comité Asesor Epidemiológico continúa analizando la decisión sobre el uso del tapabocas, medida que ya se ha flexibilizado en otros países tras superar la ola por ómicron, pero advirtió que Colombia aún atraviesa por el cuarto pico de la pandemia y “hasta la tercera semana de marzo estaremos llegando al nivel mínimo”.

Por eso enfatizó en que aún no es el momento de eliminar el tapabocas, aunque es una posibilidad a futuro. “Seguramente en las próximas semanas el Comité seguirá analizando el tema y tomará una decisión”, dijo, pero aclaró que depende de la incertidumbre de la aparición de una nueva variante en el mundo.

Finalmente, sobre el futuro de la pandemia, el Ministro nuevamente explicó que aún no existe la información suficiente, "pero el escenario que estamos construyendo, es posiblemente de una situación endémica que no implica que no haya picos".