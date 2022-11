Se vistió de mesero, usó escopolamina y robó reloj de $28 millones

¿Se puede estar seguro en un restaurante en la zona norte de Cartagena?, al parecer, no, y aunque estas vías sean percibidas como las más seguras (al no permitirse el acceso a parrilleros), cualquier cosa puede pasar, y esta historia es un claro ejemplo de ello.

El abogado Jaime Ramírez denuncia a través de un video el hurto de un reloj Rolex. Así fue el robo.

“El sábado pasado fui a cenar a un restaurante ubicado en el Centro, el mesero me saludó dándome la mano, lo cual se me hizo raro, porque normalmente ellos no acostumbran a tener esa confianza de tocar al cliente, y más en ese tipo de restaurantes, donde, por lo general, las normas de cortesía son bastante estrictas”.

Luego del contacto físico que Ramírez tuvo con el supuesto mesero, asegura haber sentido cierto malestar, lo que provocó que quisiera terminar la cena cuanto antes. “Era como un mareo fuerte, tenía una sensación de pesadez e intensidad, se me fue el gusto, escuchaba los sonidos demasiado fuertes y la vista se me nubló por completo, veía negro prácticamente”, contó el abogado.

El abogado Ramírez tenía puesto un reloj Rolex avaluado en $28.000.000 colombianos. El valor de estos relojes se debe a que usan un metal exclusivo y su propio oro.

Rolex sigue siendo hoy en día la marca de relojes más valiosa del mundo, y únicamente de utilizan para ocasiones especiales. Jaime Ramírez asegura que para ser cauteloso ocultó la prenda debajo de la manga de su camisa.

El restaurante estaba lleno de personas que festejaban la tradición de Halloween, por lo que era muy difícil diferenciar a los trabajadores del restaurante con los visitantes y hasta posibles colados, era una noche llena de máscaras y misterio. Así que Jaime no soportó más y les dijo a sus amigos que se iba, que se sentía tan mal y prefería tomar un taxi.