Senado aprobó los ascensos militares, incluido el General Zapateiro

En el caso de Zapaterio en total recibió el respaldo de 74 senadores, cuya ponencia de ascenso le correspondió al conservador antioqueño, Juan Diego Gómez, quien destacó que el oficial cumplió con todos los requisitos y no tiene impedimento alguno para el ascenso.

Según Gómez, “en contra del general Eduardo Zapateiro aparecían cinco procesos inactivos, solamente un proceso activo muy reciente del año 2020 por el presunto delito de tráfico de influencias, pero en ninguno de ellos ha sido vinculado por ninguna razón o motivo y es un hombre que cuenta con una hoja de vida intachable, de más de 30 años al servicio de las Fuerzas Militares”.

A su promoción se opusieron entre otros el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien sostuvo que el general Zapateiro “es una persona ha sido objeto de investigaciones y no es cierto que no haya investigaciones que no esten activas, hay dos investigaciones al menos por peculado y otra por tráfico de influencias”.

Los ascensos se dieron así, al grado de General del Mayor General del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda; de la Armada al grado de Mayor General del Brigadier General de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Ricardo Humberto Perico Pinto, al grado de Vicealmirante del Contralmirante de la Armada Nacional, Camilo Hernando Gómez Becerra; al grado de Contralmirante del Capitán de Navío de la Armada Nacional, Orlando Alberto Cubillos Chacón; al grado de Brigadier General del Coronel de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Jorge Federico Torres Mora y de la Fuerza Aérea al grado de General del Mayor General de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge León González Parra.