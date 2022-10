“Si hubo fiesta, me la perdí”: Francia Márquez sobre polémica fiesta de Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez respondió a la polémica sobre la fiesta de más de $52 millones que contrató la Casa de Nariño el fin de semana del 7 de agosto para celebrar su investidura como funcionaria del “gobierno del cambio”.

“No hay ninguna fiesta o, si hubo una fiesta, yo me la perdí. Y, como usted sabe, el Gobierno que está saliendo es el que organiza la posesión”, aseguró la vicepresidenta durante una entrevista con RCN.

“A mí me vienen a hablar de unos gastos y no creo que a las 3:00 de la tarde que yo me posesioné, a las 6:00 de la tarde yo hubiera podido tener facultades para ordenar el gasto y decidir cuánto se gastaba en eso”, agregó Francia.

La celebración fue el domingo 7 de agosto, horas después de la investidura del Ejecutivo y costó $52.453.705 del erario público, monto en el que se incluyó un contrato por $23.024.000 al chef Rey Guerrero para un suntuoso menú inspirado en sabores del Pacífico.

El chef que contrató Palacio para la fiesta de la Vicepresidencia es amigo de Francia Márquez y le apoyó durante la campaña presidencial. La celebración también contó con un DJ personal y decoración especial que fue contratada por la Casa de Nariño.

Esa no fue el único evento auspiciado por el Palacio en el marco de la investidura. También hay contratos que muestran que el presidente Gustavo Petro tuvo su propia fiesta por un valor $68.570.000.

Incluso, el exmandatario Iván Duque contó con dos convocatorias para su despedida que costaron $11.670.000 y $15.600.000.