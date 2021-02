Sigue la polarización por el tema de vacunación

En medio de la polarización que atraviesa el país, la llegada de las vacunas contra la COVID-19 ha sido otra razón de distanciamiento entre sectores de la ciudadanía. Sin embargo, expertos en la materia coinciden en que este escenario podría tener una influencia negativa en este reto que enfrenta el país.

Previo a que el presidente Iván Duque diera a conocer la fecha en la que Colombia iniciará la inmunización masiva contra la COVID-19, se le criticó al Gobierno el atraso en la adquisición de vacunas en comparación con otros países de la región, así como la falta de claridad en algunos aspectos relacionados con la compra y los contratos de las vacunas.

Sin embargo, en las últimas horas se ha generado un debate alrededor de la propuesta que hizo el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en la que le pide al presidente Duque una reunión para construir una agenda nacional en “defensa de la vida frente al COVID-19”, que a su juicio es una amenaza común que debe ser enfrentada con una estrategia conjunta.

El analista Mauricio Jaramillo señala que en medio del debate es normal que Gustavo Petro, como opositor, haga este tipo de invitaciones al Gobierno porque la pandemia es un desafío que sobrepasa al Gobierno Nacional.

Lea también: Colombia recibirá en febrero vacunas de Pfizer y AstraZeneca por parte de COVAX

“El Gobierno tiene que aprovechar esta coyuntura. Me parece que hay una tregua porque antes de que se anunciara la fecha de la vacuna la gente estaba esperándola, sobre todo, porque varios países de América Latina habían anunciado el proceso. Entonces no está mal pensar en la unidad nacional. Eso no implica para el Gobierno renunciar a ser Gobierno ni a la oposición renunciar al control político”, añade Jaramillo.

Sin embargo, parece que el Gobierno no optará por esta opción, al menos así lo dejó ver Hassan Nassar, el consejero presidencial para las comunicaciones, quien en respuesta a Gustavo Petro indicó que su propuesta es oportunista.

“El presidente Iván Duque lleva 11 meses trabajando de la mano con OMS/OPS, epidemiólogos, alcaldes, gobernadores, Congreso, gremios, entes de control y sociedad civil para enfrentar la pandemia. Usted se dedicó a polarizar y a mentir, jamás a sumar. Lo suyo es tardío oportunismo”, indicó Nassar.

Jaramillo destaca que es momento de suspender este tipo de controversias, que son normales, pero que son para otro tipo de temas, no para este momento por el que atraviesa el país en el que necesita unidad para vacunar a la población y alcanzar la inmunidad que se busca. Esto pese a algunas declaraciones desafortunadas de Gustavo Petro alrededor de las vacunas.

La analista política Bibiana Clavijo indica que el tema es bastante complejo y que lo ideal sería que estas acciones sanitarias estuvieran despolitizadas.

Dice que lo que debe primar es la eficiencia en el manejo de los recursos públicos y la transparencia.

Clavijo, en relación a la propuesta de Petro, dice que el presidente no tiene que sentarse a hablar con Gustavo Petro para evaluar la estrategia de vacunación porque esto se debe hacer con el comité técnico de expertos para poder tomar las mejores decisiones.

“La política sanitaria no se hace hablando con los partidos políticos porque los partidos políticos ya tienen representación en los órganos institucionales. Lo que hay que hacer es despolitizar esto por completo”, indica Clavijo sobre el tema.