Sigue polémica por sueldo a jóvenes ‘voceros de paz’

Para el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el presidente no tiene ninguna facultad en la Constitución para decidir la libertad de presos. “Estas personas están detenidas por orden de un juez y solamente se puede revertir con la orden de un juez”, sostuvo.

Para la senadora de oposición Paloma Valencia, del Centro Democrático, es “grave para el país” que quienes cometieron delitos durante el paro nacional no solo queden libres, sino que el Estado también les pague un sueldo.

En ese sentido, cuestionó de dónde saldrán los recursos para que Petro haga realidad su programa de gestores de paz: “El presidente no puede crear burocracia sin que antes se la autorice el Congreso. Todos los gastos del Ejecutivo deben tener esa autorización”.

Por su parte, el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, expresó que no se tiene contemplado aún el pago a los miembros de la ‘primera línea’: “No es un tema que tenga yo, pero no he escuchado eso”.