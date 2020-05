De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, se atendieron 122 casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado durante los primeros cuatro meses del 2020, en hechos ocurridos incluso durante el confinamiento por el COVID-19.

La entidad advierte el riesgo en el que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes en zonas rurales, en las que se presentan disputas territoriales entre diversos actores armados, así como los factores de vulnerabilidad socioeconómica, aumentan los efectos de hechos victimizantes.

Ahora bien, tras el panorama generado por la pandemia del coronavirus se recomienda atender de manera prioritaria los hechos de violencia sexual, pues el aislamiento preventivo ha tenido impactos en el incremento de las violencias hacia las mujeres y las niñas.

“La pandemia no puede ser una excusa para no prevenir, atender y proteger a las víctimas. Instamos al Gobierno Nacional y a autoridades locales a fortalecer la respuesta en materia de atención integral, y a no desatender las situaciones de riesgo y amenaza relacionadas con el conflicto armado”, recalcó la Defensoría del Pueblo.