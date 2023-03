"Soy el único responsable de las acciones en Los Pozos", dijo el presidente Gustavo Petro

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro se dan luego de las afirmaciones del director de la Policía, general Henry Sanabria, quien dijo que la comunidad de Los Pozos que mantenía retenidos a más de 70 policías, supeditó la entrega de los uniformados a un "canje" por el ministro Alfonso Prada.

El presidente Petro fue enfático en sus declaraciones vía redes sociales y mencionó que él, como comandante de las fuerzas militares, era el único responsable de lo ocurrido y el actuar de la Fuerza Pública en San Vicente del Caguán con la retención de los uniformados.

"Mis tropas jamás bombardearán niños. Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de policía en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil", añadió el presidente Petro sobre la investigación que cursa contra el comandante de Policía de Caquetá, Javier Antonio Castro, quien fue llamado por la Justicia para que explique sus acciones durante el secuestro de más de 70 uniformados.

"Supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. En segundo lugar, que si el protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro no los entregaban, entonces el señor ministro dijo: coloquemos lo que ustedes quieran colocar ahí, pero es claro que es un secuestro. (...) Ya después el ministro se canjeó por los policías”, fueron las declaraciones del general Sanabria.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que en ningún momento estuvo secuestrado, ni tampoco ninguno de los ministros que hicieron presencia en el lugar, entre ellos el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

“No estuve secuestrado ni ningún ministro estuvo secuestrado, si escuchan con tranquilidad, con claridad la declaración del director general de la Policía dice, literalmente, los altos funcionarios no estuvieron secuestrados”, afirmó Prada.

Prada reiteró que Sanabria “utiliza la palabra secuestro en la declaración que ha dado a medios refiriéndose a que, según su opinión, los miembros de la Policía que estuvieron en Los Pozos en medio de este conflicto social tan delicado fueron secuestrados durante 48 horas por el movimiento campesino”.