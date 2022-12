$!Subsidio al Soat: ¿solucionará la evasión y el fraude? | Análisis

Una rebaja en las tarifas a la hora de adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, para motos y otros vehículos de servicio público, es una mediada anunciada por el Gobierno, pero que aún no entra en vigencia.

Según los expertos, los problemas de fondo en el sistema (el alto porcentaje de evasión, las tarifas altas y los frecuentes casos de fraude, entre otros) no se resolverán solo con la reducción del precio, así como tampoco la reducción en las altas cifras de siniestralidad en las vías.

Edder Velandia, docente del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle, en diálogo con Vanguardia explica que “aquí hay un trabajo complejo donde más que reducir los precios del Soat tiene que ir acompañado de una mejora de los indicadores en accidentalidad. Entonces simplemente se va a tener un problema de sostenibilidad con las aseguradoras, que ya se venía evidenciando y, por otra parte, el Gobierno nacional va a tener que salvar o apoyar a las aseguradoras, para mantener el Soat o, por el contrario, tendrá que indirectamente seguir pagando los costos de salud pública”.

Considera el docente de La Salle que reducir el costo del Soat simplemente va a fomentar de manera colateral y muy negativa el uso de la motocicleta en los diferentes territorios. En este sentido, se está combatiendo el problema de que el Soat está costoso, pero sin entender lo que está detrás y que lleva a que el sistema sea insostenible: la falta de cultura vial y la siniestralidad, que además generan miles de víctimas fatales y heridos. Todo esto tiene como consecuencia que siga la alta evasión.

Por otra parte, asegura Velandia, estamos evidenciando que hay un tema y es que al bajar el Soat no necesariamente va a reducirse la evasión si no hay un control a las motos en las diferentes regiones del país y, si no hay fotomultas, o un cobro coactivo. Se necesita un requerimiento con mayor decisión en las autoridades regionales, pues estamos evidenciando que el Soat no necesariamente va a hacer pagado por estas personas que hoy en día no lo tienen.

Recuerda el docente de La Salle que de acuerdo con las cifras más del 55% de los motociclistas en este momento no tiene un Soat vigente y son ellos justamente el actor vial, que más está accidentando y aportando lamentablemente a las cifras de fatalidades en la siniestralidad vial. Además, vemos que este segmento de la población es la que más crece, pues existen más de 10 millones de motocicletas en este momento; entonces la situación es complicada para el segmento de las aseguradoras y pues nadie quiere estar en un negocio donde hay pérdidas.