Sueño americano para unos, para otros pesadilla

Allí transcurrieron tres meses, en los que en las noches escuchaba gritos de gente que pedía que los deportaran, que los regresaran a su país. “Un ecuatoriano que estaba conmigo lloraba todo el tiempo, decía que él era profesional en su país, que no soportaba más el encierro, que no era un delincuente. Enfermó y por su salud mental lo dejaron en enfermería un tiempo. Muchas personas pasaban por lo mismo, yo me aferraba al recuerdo de mi familia en Colombia, pero nunca los llamé a decirles qué estaba pasando, solo hablaba con una medio hermana que está acá en Estados Unidos, era la única que conocía la verdad”.

La “agencia” se encargó de los tiquetes, el tour por Ciudad de México, el vuelo a Ciudad Juárez y las instrucciones para entregarse en la frontera. “Pagué más o menos 15 millones de pesos. Todo estuvo bien hasta allí, luego de entregarme comenzó la pesadilla. Uno camina por el muro del lado gringo y lo aborda la patrulla fronteriza, a mí me llevaron a un refugio en El Paso – Texas, en ese lugar estuve dos días, la verdad allí me trataron bien, daban comida y agua, nos hicieron entrevistas, conocieron nuestros casos y nos tomaron huellas. La verdadera pesadilla comenzó cuando a los hombres que ingresamos solos comenzaron a juntarnos para trasladarnos a otro lado, no sabíamos mucho de qué pasaría, hasta que nos pusieron un uniforme naranja tal cual vemos en la televisión, y nos esposaron de cintura, pies y manos, yo solo oraba y esperaba”, narra el colombiano.

“No nos arrepentimos”

Pese a las dificultades cada día son más las personas que deciden arriesgarse y llegar a Estados Unidos. “Lo volvería a hacer, mil veces si, aquí, aunque trabajo duro, más de 12 horas todos los días, tengo dos trabajos, he podido pagar mis deudas en Colombia con lo que gano, cosa que allá en Soledad Atlántico, de donde soy no lo haría nunca. Si soy juicioso, puedo ganarme a la semana unos 800 o 900 dólares, y en Colombia, pese a mis estudios universitarios me los ganaba en un mes. Por eso me arriesgué, y ahora no quiero irme”, dice Jairo Pineda*.

Margarita* y Alejandra*, ambas de San Gil, también dicen que, aunque fue un paso difícil, no se arrepienten de haber llegado hace tan solo 15 días a Austin, en Texas, en donde viven hace tres años su hermano y cuñada.

“Nosotras viajamos a Cancún desde Colombia; fuimos en bus hasta Tijuana, en donde la policía de México nos quitó dinero porque sabían a qué veníamos, allí se quedaron con entre 100 y 200 dólares por persona – éramos 90-Nos bajamos en un hotel la primera noche, y a la siguiente nos sacaron en una camioneta, atravesamos parte del desierto y llegamos a una casa abandonada; allí nuevamente nos metieron a un carro sin sillas, acomodados uno encima de otro, y luego de un trayecto de unos 15 minutos, nos dijeron que corriéramos, buscáramos el muro y cuando llegaran las patrullas nos entregáramos. Los centros de alojamiento estaban muy llenos, por lo que comenzamos a armar carpas improvisadas en medio del desierto de California mientras se atendía nuestra situación, las ONG nos proveían de comida y agua”, narran las hermanas colombianas.

Luego de tres días soportando temperaturas de 40 grados de día y 3 en las noches, a la intemperie, las trasladaron a “La Hielera”, un centro de paso, un lugar a donde llegan los migrantes esposados, con baños comunes y sin puertas, con familias hacinadas, sin asesoría legal, y a la merced de la gentileza del guardia de turno. Luego las llevaron a otro centro, y un día después oficializaron su expediente y les dijeron que se contactaran con una persona quien pudiera “apadrinarlas” mientras se resuelve su caso. “Por nosotras firmó el esposo de una tía. Llegamos acá, pronto comenzaremos a trabajar en una fábrica de muebles – de manera informal mientras tanto porque aún no tenemos permisos – y luego veremos. Pero nuestro plan de vida era este, venir y quedarnos”, dicen.

Gerardo*, un tumaqueño, pasó por el denominado hueco; atravesó el Río Bravo antes que pusieran las controvertidas boyas con alambre de púas que ordenó el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. “Fue muy duro, había gente que no aguantaba el desierto y se quedaba tirado en la mitad, los coyotes no tienen corazón y el que representa una carga lo van dejando atrás. Venían conmigo mujeres y hombres mayores, y niños; a uno se le arruga el corazón, pero eso es la ley del más fuerte. Ahora vivo en Houston, estoy legalizando mi estadía pues conocí a una dominicana naturalizada y pronto nos casaremos”, señala.

Otros como Bella*, profesional costeña, optaron por usar la visa de turista, y quedarse definitivamente en Estados Unidos: “he estado en varios estados, ahora vivo en New Jersey, trabajo realizando entregas de comidas o mercancías, no quiero regresar a Colombia; las cosas allá se han vuelto muy difíciles y creo que se pondrán peores. Me ha pasado de todo: trabajos esclavizantes, un novio maltratador y abusivo, la lejanía de mis seres queridos, pero sigo adelante; mis hijos llegaron hace como un año, también con visa de turismo, y ahora con ellos, mi vida es mucho mejor.”, asegura.

Lo cierto es que la migración, sea cual sea la ruta, no para. Un informe de la Procuraduría sobre el tema revela que la pobreza y la violencia son las principales causas del éxodo y dado la pobreza, y la inflación en el país, la tendencia, seguirá al alza.

*Nombres cambiados por petición de los entrevistados.