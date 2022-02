Superado el pico de ómicron, ¿podría dejar de ser obligatorio el uso del tapabocas?

Reino Unido, Dinamarca, España y Francia son países cuyos gobiernos decidieron en los últimos días eliminar la obligatoriedad del tapabocas o volverlo opcional en espacios abiertos. El caso más radical tiene lugar en Dinamarca, en donde la variante ómicron ya no implica un “peligro” para la salud de los habitantes, por lo que los daneses ya no deberán usar tapabocas en interiores.

El cuarto pico ha ido cediendo en Europa y se espera que lo mismo ocurra en Colombia. Por eso ya muchos se preguntan: ¿es posible que el tapabocas ya no sea necesario para contener la pandemia en las próximas semanas?

Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aún existe un riesgo latente por nuevas variantes del COVID-19, por lo que no es de extrañar que la Presidencia haya dicho hace poco que puede haber hasta un sexto pico de la pandemia.

“Nunca se ha planteado, ni he planteado, como el Ministro de Salud, que estamos en el fin de la pandemia. Simplemente lo que se ha dicho es que estamos en momentos en donde el pico de ómicron viene reduciéndose sustancialmente en la mayor parte del país. Todavía tendremos unas semanas de afectación y va a venir bajando seguramente después”, aseguró Ruiz.

Y agregó, “dada la gran afectación que tuvo esta nueva variante, lo que uno espera es que ya se dé una inmunidad natural generada y de alguna manera, que el COVID-19 se transforme en el futuro en una enfermedad parecida a la influenza, donde se presentan picos a lo largo de los años”.

​

Una posición similar expresó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres: “El tema de los tapabocas es una directriz internacional y mientras continuemos con los casos, mientras no se decrete una situación endémica seguiremos utilizando los tapabocas. Igualmente, hasta que no completemos el 100% de la población vacunada o protegida, no podemos pensar en eso. Hasta el momento continuamos con el uso del tapabocas”.

De acuerdo con la funcionaria, las ciudades como Cali no pueden definir si hacer obligatorio o no el tapabocas, puesto que son medidas nacionales e internacionales. Por lo tanto, no habrá un cambio de las directrices dentro de la capital del Valle.

Sin embargo, reconoció que el porcentaje de positividad ha bajado de un 45 a 50 % en las dos primeras semanas de enero a un 20 o 25 % a partir del 25 de ese mismo mes. Este es un importante indicador que el cuarto pico ya estaría cediendo en Cali, aparte de la que el índice de RT (velocidad de contagio) también pasó de 2,4 a 0,5 %.

Lea también: Fotos: Alerta en Colombia por incendios forestales en la Amazonía y la Orinoquía