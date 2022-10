Supuesto cirujano inyectó aceite de carro a una mujer en los glúteos

La mujer fue remitida a una UCI horas después de la cirugía. Fue allí que descubrieron la sustancia: aceite de carro en los glúteos que estaba matando poco a poco los tejidos.

“Me tapó la cabeza y me dijo que era para que no me doliera. Y a las 12 horas de haberme inyectado me mandaron para una UCI porque me subió una fiebre muy alta y allá descubrieron que me habían echado aceite de carro mezclado con aceite de cocina quemado“.

¿Qué peligros pueden acarrear sustancias como el aceite de carro en los glúteos?

La mujer ha estado varias veces en cuidados intensivos desde entonces, y tuvo que dejar su trabajo. Ahora deberá ser sometida a una compleja cirugía en la que posiblemente le amputen los glúteos, debido a la alta toxicidad de la sustancia.

Los biopolímeros son sustancias utilizadas por algunos cirujanos para moldear y reafirmar partes del cuerpo como el busto y los glúteos. Su uso ha sido polémico debido a númerosos casos en los que alteran las sustancias o las aplican incorrectamente, provocando deformaciones, perdida de extremidades y hasta la muerte.

En Colombia, celebridades como Jessica Cediel y Yina Calderón han sido víctimas de mala aplicación de esta sustancia.

Este es el primer caso de negligencia relacionada con esta sustancia que se conoce en el país, pero en lugares como Venezuela y México, ya se habían presentado hechos similares.