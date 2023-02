Teletrabajo y virtualidad: ¿futuro de la rama judicial? Análisis

Con la llegada del coronavirus al mundo, muchas cosas cambiaron no solo en el área de la salud, las clases que se volvieron virtuales y muchas empresas también se transformaron a la virtualidad, y para el tema que nos ocupa, la virtualidad o teletrabajo no es una excepción en la rama judicial.

Por su parte, Paola Suárez, docente de la Universidad de La Salle, considera de suma importancia este tipo de iniciativas porque un servicio tan esencial como el de la justicia, no solamente se está posibilitando a que el usuario no se tenga que desplazar grandes distancias, sino que desde el lugar en donde se encuentra puede hacer un uso y un acceso eficiente al mismo.

Los juicios orales

El abogado Fabio Humar asegura que si se mantiene la virtualidad se disminuyen los costos de la administración de justicia, se genera un mayor acceso a la misma por parte de los ciudadanos y se termina democratizando la labor de los jueces.

No obstante, advierte que en la única etapa procesal en la que es importante que se realice la diligencia de forma presencial, es el juicio oral, para blindar la práctica de las pruebas y de los interrogatorios de los testigos, que son determinantes a la hora de que los jueces emitan un fallo de sentencia.

“En el juicio oral la apreciación de la forma en la que responde el testigo es importante. Si hay una persona que se está interrogando, para el juez es primordial determinar si la persona se pone nerviosa, analizar su actitud y que no haya alguien ayudando al testigo... No obstante, estas audiencias no se dan con tanta frecuencia, no todos los procesos llegan a juicio”, asegura.