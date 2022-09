"Tenemos que analizar cómo, a quiénes, y qué créditos vamos a condonar": Icetex

El Icetex, entidad del Estado que promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, sigue en busca de la transformación para beneficiar y cobijar a mas jóvenes en su proceso educacional. Mauricio Toro, quien recientemente asumió la Presidencia de la entidad, explicó el modelo de condonación y aclaró que sí se realizará, pero todavía queda por definir el cuándo, cómo y a quién.

¿Cómo ve el panorama de la entidad y cuántos créditos activos tienen hoy registrados?

Me encontré con una entidad robusta, con muchos modelos de créditos. Hay jóvenes beneficiados en 936 municipios, tenemos 950.000 créditos activos, de esos, 550.000 son créditos reembolsables. Solo 400.000 empiezan a tener que hacer los pagos y amortizaciones

¿Por qué está hablando de reducir costo y cómo podría reducirlos?

En 2005, el Icetex se transformó y se volvió una entidad financiera de carácter especial y autosostenible y eso hace que algunas líneas de crédito hayan tenido un crecimiento en cuanto intereses, porque nosotros no recibimos plata de la Nación. Para bajar el costo de crédito tenemos que remplazar las fuentes actuales, prepagar ese crédito con el Banco Mundial, buscar organismos de cooperación multilateral y hacer emisión de bonos sociales para adquirir créditos a menos costos y trasladarles el beneficio a los jóvenes.

¿Cómo está el tema de los bonos?

Tenemos casi medio billón puestos en bonos y gracias a eso se hizo un prepago de la deuda. Toca volver a hacer ese ejercicio para tener más recursos a bajo costo.

¿Cuáles son los otros pasos para esa reducción?

La entidad tendrá que recibir dinero del Presupuesto General de la Nación para poder prepagar deuda. Y también debemos hacer una entidad más sostenible, ahorrando exceso de costos. Es un mensaje de confianza y austeridad. También refinanciar créditos.

¿Cuánto espera que el ministerio de Hacienda le aporte para amortiguar estas tasas?

Hoy el Icetex tiene derecho a que todos los saldos de las cuentas inactivas de 322 UVR para arriba puedan tener rentabilidad para fondearse. La meta es que podamos tener acceso también a el dinero de esas cuentas de 1 a 322 UVR.

¿Haciendo el cambio de UVR, cuánto sería ese dinero?

La idea es que tengamos créditos de IPC+3. Mi meta es que me aprueben $366.000 millones y poder bajar medio millón de pesos.

¿Ve posible obtener este valor en el corto plazo?

Sí claro, porque eso no va a ser una plata que salga directamente del costo de la Nación, esos $322.000 millones están en una cuenta del Tesoro de la Nación. Solo pido ese dinero para ponerlo a rentar en el mercado para así fondear y crear nuevas líneas de crédito con mejores condiciones.

¿Cuáles son los créditos condonables y cuáles son los tradicionales?

Tenemos un primer grupo de 950.000 créditos, de los cuales 550.000 son condonables, allí hay que cumplir la promesa a esos jóvenes. El segundo son los créditos condonables a un porcentaje, allí estamos lentos en el proceso. Y el tercero son jóvenes que siniestraron el crédito y que quedaron con una deuda hace años. Con ellos estamos haciendo un análisis para ver qué soluciones se les pueden dar.

Entonces, ¿van a ver condonaciones?

En el tema de condonación vamos a cumplir, el cuándo, cómo y a quién, lo tenemos que analizar.

¿A cuánto asciende la cartera de Icetex y cuánto es la vencida?

Son $8,8 billones de cartera total puesta en el mercado. De ese total, hay una siniestralidad de 11% a 17%, es decir unos $880.000 millones de cartera vencida.

¿Qué tan buena paga son los usuarios del Icetex?

Un promedio de 89% de jóvenes son buenas pagas y debemos premiarlos. Hay que sacar adelante el contingente del ingreso. Hoy tenemos gente donde el crédito se les lleva 80% de su ingreso.

¿Cuál es la flexibilidad que ofrecen frente otras opciones del mercado?

Las tasas del Icetex son las más competitivas del mercado. Tenemos créditos de casi 16 años de pago y las tasas que tenemos son en su mayoría mucho mejores que las del sistema.

¿Qué tiene que hacer una persona para obtener una reducción de deuda?

Lo primero que deben hacer es revisar su línea de crédito, porque muchos tienen condonaciones y no se hacen al beneficio porque no van y revisan. Para los que no tienen condonación y se están colgando es necesario que se contacten con la entidad para que se haga una reliquidación o un acuerdo.

¿Qué pasa con los casos que presentan fallas?

Una de mis tareas es flexibilizar los reglamentos internos de la entidad, hacerlos más humanos y tecnológicos.

EL PERFIL

Mauricio Toro, es politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en Innovación y Desarrollo de Negocios de la Universidad Externado, y magister en Administración de Empresas del Instituto Superior de Educación, Administración y Desarrollo Business School, asociado a la Universidad Complutense de Madrid.

Ha sido profesor universitario, gerente general y director de Mentalidad y Cultura de Innovación de iNNpulsa. Y también fue representante a la Cámara en el Período Constitucional 2018 - 2022 por el Partido Verde.